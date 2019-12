Sampdoria-Juventus: precedenti e statistiche 2019/20

La vittoria nel derby ha permesso alla Sampdoria di portarsi a 15 punti in classifica, staccando di 4 lunghezze i cugini del Genoa e tenendo a distanza il Brescia terzultimo. Ranieri si è confermato specialista nei derby, non avendone mai perso uno nella sua carriera da allenatore. La Juventus, grazie all’agevole successo ottenuto contro l’Udinese, si è riappropriata del primo posto in classifica, anche se in coabitazione con l’Inter. I bianconeri hanno ritrovato i gol di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nella prima frazione di gioco.

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2018-2019 Sampdoria-Juventus 2-0 84′ Defrel (S), 90′ Caprari (S)

2017-2018 Sampdoria-Juventus 3-2 52′ Zapata (S), 71′ Torreira (S), 79′ Ferrari (S), 91′ Higuaín (J), 94′ Dybala (J)

2016-2017 Sampdoria-Juventus 0-1 7′ Cuadrado (J)

2015-2016 Sampdoria-Juventus 1-2 17′ Pogba (J), 46′ Khedira (J), 64′ Cassano (S)

2014-2015 Sampdoria-Juventus 0-1 32′ Vidal (J)

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

1954-1955 Sampdoria-Juventus 5-1 2′ Rosa (S), 30′ Ronzon (S), 50′ Baldini (S), 52′ Bronée (J), 60 Tortul (S), 87′ rig. Conti (S)

1949-1950 Sampdoria-Juventus 0-4 42′ Muccinelli (J), 78′, 79′ e 84′ Boniperti (J)

RISULTATI PIÙ FREQUENTI:

Sampdoria-Juventus 1-1 (9 volte)

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

1947-1948 Sampdoria-Juventus 5-2 14′ Bassetto (S), 27′ Silvestrelli (S), 42′ Boniperti (J), 53′ Silvestrelli (S), 61′ aut. Parola (S), 63′ Muccinelli (J), 81′ Bassetto (S)

STATISTICHE IN SERIE A (SAMPDORIA IN CASA)

Giocate: 61

Vittorie Sampdoria: 21

Pareggi: 18

Vittorie Juventus: 22

Gol Sampdoria: 72

Gol Juventus: 73

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate: 122

Vittorie Sampdoria: 26

Pareggi: 37

Vittorie Juventus: 59

Gol Sampdoria: 120

Gol Juventus: 193

La Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi con le cosiddette “piccole”: l’anno scorso i bianconeri hanno perso 2-0 in casa della Sampdoria e in questa stagione, con l’Inter che corre alla stessa velocità e la Lazio alle calcagna, certi scivoloni possono costare caro. La Sampdoria ha cambiato decisamente rotta con l’arrivo di Ranieri: i blucerchiati stanno risalendo la classifica nonostante manchino i gol di Quagliarella, capocannoniere nello scorso campionato ma in difficoltà a livello realizzativo quest’anno. Crediamo che il divario tra le due squadre sia netto, di conseguenza prevediamo la vittoria della Juventus. Suggeriamo il segno 2.