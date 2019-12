Serie A Femminile 2019-2020, i risultati della decima giornata

Nel fine settimana si sono giocate le gare della decima giornata della Serie A Femminile 2019-2020: vediamo insieme risultati e classifica.

L’ultima giornata di campionato del 2019 si apre con i successi di Juventus e Milan: alle bianconere di Rita Guarino basta un tempo per avere facilmente ragione del Pink Bari grazie alle reti di Cernoia e Galli, mentre le rossonere di Maurizio Ganz devono ringraziare capitan Giacinti che con la sua rete a inizio ripresa regala i tre punti contro l’Hellas Verona.

Successo per 6-0 della Roma contro l’Orobica, sempre più isolata in fondo alla classifica: le giallorosse di Elisabetta Bavagnoli mettono a segno due reti nella prima frazione di gioco con Hegerberg e quattro nella seconda firmate due volte da Serturini, da Coluccini e Thomas. Il Sassuolo acciuffa all’ultimo secondo il pari contro l’Empoli Ladies grazie all’eterna Sabatino che nel finale sigla la doppietta che pareggia le reti di Acuti e Cinotti.

Incredibile vittoria del Tavagnacco che, in casa della Florentia San Gimignano, prima sblocca il punteggio con Polli in avvio di ripresa, poi si fa raggiungere da Kelly su calcio di rigore e infine al 96′ trova il gol di Benedetti e conquista la prima vittoria stagionale in questa Serie A Femminile.

Nel posticipo della domenica, la Fiorentina di Antonio Cincotta rifila il poker all’Inter di Attilio Sorbi al “Gino Bozzi”, grazie alle marcature di Bonetti (tripletta per lei) e alla sfortunato autorete di Fracaros, che devia nella propria porta un cross rasoterra di Mauro. La Serie A ora si ferma per la sosta natalizia e tornerà nel weekend dell’11-12 gennaio.

Fiorentina Women–Inter 4-0 17’ e 31’ Bonetti, 45+1’ aut. Fracaros, 53’ Bonetti

Hellas Verona–Milan 0-1 49’ Giacinti

Juventus Women–Pink Bari 2-0 19’ Cernoia, 40’ Galli

As Roma–Orobica Bergamo 6-0 8’ e 29’ Hegerberg, 50’ Serturini, 61’ Coluccini, 80’ Serturini, 84’ Thomas

Empoli Ladies–Sassuolo 2-2 15’ Acuti (E), 64’ Cinotti (E), 77’ rig. e 90+2’ Sabatino (S)

Florentia San Gimignano–Tavagnacco 1-2 48’ Polli (T), 73’ rig. Kelly (F), 90+6’ Benedetti (T)

CLASSIFICA: Juventus 28, Fiorentina 22, Roma 21, Milan* 20, Sassuolo 14, Florentia 13, Empoli 12, Verona e Inter 11, Bari* 8, Tavagnacco 5, Orobica 1.

* una partita in meno