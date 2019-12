Serie B Femminile 2019-2020, i risultati dell’ottava giornata

Nel fine settimana si sono giocate le gare dell‘ottava giornata della Serie B Femminile 2019-2020: vediamo insieme risultati e classifica.

L’ultima giornata dell’anno 2019 della Serie B Femminile vede il successo del Napoli capolista in casa della Novese: le azzurre, che guidano la classifica e sono l’unica formazione ancora imbattuta nel campionato cadetto, si aggiudicano il match sul campo delle piemontesi con il punteggio tennistico di 6-1, sigillato dalle doppiette di Gelmetti e Chatzinikolau e dai gol di Tammik e Caferata (rete della bandiera di Zella per le ospiti). La formazione allenata da Marino mantiene i tre punti di vantaggio sul San Marino Academy di Conte, che vince 3-2 in casa del Chievo Fortitudo e conquista il quinto successo di fila nel campionato cadetto grazie alle marcature di Di Luzio, Rigaglia e Barbieri in pieno recupero che rimedia al momentaneo doppio pareggio firmato da Mascanzoni e Dellagiacoma.

Successo anche per la Lazio Women di Salterio, che legittima il terzo posto in classifica con una vittoria all’inglese sul terreno della Riozzese con le reti di Savini su rigore e di Visentin: stesso risultato in trasferta anche per il Ravenna Women, che in casa della Roma CF si aggiudica il match con i gol di Ligi nel primo tempo e Cimatti nel secondo.

Due pareggi nelle gare tra Permac Vittorio Veneto e Cesena (Porcarelli a segno per le romagnole, Mella per le venete) e tra Perugia e Lady Granata Cittadella (ai gol di Tuteri e Di Fiore per le padrone di casa, rispondono quelli di Peruzzo e Pinna per le ospiti). Il campionato cadetto riprenderà il prossimo 5 gennaio.

Novese-Napoli Femminile 1-6 32’ e 37’ Gelmetti (N), 50’ Tammik (N), 52’ Chatzinikolau (N), 56’ Zella (NOV), 62’ Chatzinikolau (N), 78’ Caferata (N)

Chievo Fortitudo Mozzecane–San Marino Academy 2-3 27’ Di Luzio (SM), 48’ Rigaglia (SM), 64’ Mascanzoni (C), 90’+1’ Dallagiacoma (C), 90+5’ rig. Barbieri (SM)

Permac Vittorio Veneto–Cesena 1-1 42’ Porcarelli (C), 60’ Mella (VV)

Perugia–Lady Granata Cittadella 2-2 28’ Tuteri (P), 58’ Peruzzo (C), 66’ Pinna (C), 90+2’ Di Fiore (P)

Riozzese–Lazio Women 0-2 15’ rig. Savini, 42’ Visentin

Roma CF–Ravenna Women 0-2 29’ Ligi, 80’ Cimatti

CLASSIFICA: Napoli 20, San Marino Academy 17, Lazio 15, Vittorio Veneto e Riozzese 12, Ravenna 11, Lady Granata Cittadella 10, Cesena e Novese 9, Chievo Fortitudo Mozzecane 7, Roma CF 6, Perugia 2.