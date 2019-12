Atalanta-Milan: precedenti e statistiche 2019/20

Entrambe reduci da un passo falso nell’ultimo turno di campionato, Atalanta e Milan si sfidano a Bergamo per rimettersi in carreggiata. I nerazzurri hanno pagato a caro prezzo le fatiche di coppa e hanno ceduto il passo a Bologna, anche a causa delle assenze di Gómez e Iličić. I rossoneri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Sassuolo nel giorno dei festeggiamenti per i 120 anni di storia: nonostante le tante occasioni create, la squadra di Pioli continua ad avere problemi in fase di realizzazione.

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2018-2019 Atalanta-Milan 1-3 33′ Freuler (A), 45′ Piątek (M), 55′ Çalhanoğlu (M) 61′ Piątek (M)

2017-2018 Atalanta-Milan 1-1 60′ Kessié (M), 90’+2 Masiello

2016-2017 Atalanta-Milan 1-1 44′ Conti (A), 87′ Deulofeu (M)

2015-2016 Atalanta-Milan 2-1 5′ rig. Luiz Adriano (M), 44′ Pinilla (A), 62′ Gómez (A)

2014-2015 Atalanta-Milan 1-3 21′ Baselli (A), 36′ rig. Pazzini (M), 38′, 80′ Bonaventura (M)

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

1949-1950 Atalanta-Milan 5-2 7′ Soerensen (A), 11′ Nordahl (M), 14′ Fabbri (A), 19′ Caprile (A), 21′ Soerensen (A), 69′ Caprile (A), 81′ rig. Gren (M)

2002-2003 Atalanta-Milan 1-4 15′ Rivaldo (M), 30′ Sala (A), 41′ Tomasson (M), 66′ rig., 81′ rig. Pirlo (M)

RISULTATI PIÙ FREQUENTI:

Atalanta-Milan 1-1 (13 volte)

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

1950-1951 Atalanta-Milan 4-7 3′ rig. Annovazzi (M), 9′ Hansen (A), 10′ Liedholm (M), 12′ Nordahl (M), 13′ Hansen S. (A), 44′ Burini (M), 50′ Renosto (M), 55′ aut. Silvestri (M), 57′ Nordahl (M), 68′ Burini (M), 84′ rig. Soerensen (A)

STATISTICHE IN SERIE A (ATALANTA IN CASA)

Giocate: 58

Vittorie Atalanta: 13

Pareggi: 22

Vittorie Milan: 23

Gol Atalanta: 58

Gol Milan: 79

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate: 116

Vittorie Atalanta: 23

Pareggi: 42

Vittorie Milan: 51

Gol Atalanta: 112

Gol Milan: 187

Sono 7 i punti di vantaggio della dea sul diavolo: l’anno scorso i rossoneri espugnarono bergamo nel loro miglior momento di forma grazie a una doppietta di un Piątek che, in quel periodo, segnava a raffica. Pioli dovrà fare a meno dell’uomo del momento Theo Hernández e di Paquetá, entrambi squalificati. Considerate queste defezioni e il fattore campo, i favori del nostro pronostico vanno all’Atalanta, quindi consigliamo l’1X.