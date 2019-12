Posted on

Rate this post Un anno eccezionale, o meglio 372 giorni di ascesa verso la gloria: tanto è passato infatti tra il titolo Next Gen e la vittoria delle ATP Finals che ha incoronato Stefanos Tsitsipas come il Maestro 2019. Il tennista greco a Milano ha piegato Tiafoe, Rublev e de Minaur, mentre a Londra ha […]