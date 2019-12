Torino-SPAL: precedenti e statistiche 2019/20

Posticipo serale del sabato sera tra Torino e SPAL, molto distanti tra loro in classifica, ma che in comune hanno indubbiamente le situazioni critiche dei rispettivi allenatori, in particolar modo in casa ferrarese. Mister Semplici – ultimo in graduatoria – si gioca infatti il tutto per tutto, con una panchina scricchiolante da tempo e che, a meno di un risultato positivo in casa granata, potrebbe definitivamente demolirsi proprio alla vigilia di Natale; non che la condizione attuale del tecnico Mazzarri, in casa Toro, sia particolarmente più rosea, con l’allenatore che davvero a stento (nona la casella attualmente occupata dal Torino) prosegue la sua personale rincorsa al famigerato panettone, resasi ancora più complicata dopo il clamoroso black out di Verona in cui i suoi uomini (in vantaggio per 0-3 sull’Hellas) si son visti recuperare e fermare sul pari in un quarto d’ora. Nessuno squalificato da segnalare.

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2018/2019: Torino-SPAL 1-0 52′ N’Koulou (T)

2017/2018: Torino-SPAL 2-1 22’ Grassi (S), 68’ Belotti (T), 87’ De Silvestri (T)

1967/1968: Torino-SPAL 1-0 47’ Carelli (T)

1966/1967: Torino-SPAL 2-1 55’ Pasetti (S), 71’ Simoni (T), 88’ Facchin (T)

1965/1966: Torino-SPAL 1-0 22’ Ferrini (T)

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

1957/1958: Torino-SPAL 0-1 Rozzoni (S)

1963/1964: Torino-SPAL 2-0 36’ Albrigi (T), 60’ Peiró (T)

RISULTATI PIÙ FREQUENTI:

Torino-SPAL 1-0 (8 volte)

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

1956/1957: Torino-SPAL 3-2 4′ Bertoloni (T), 17′ Armano (T), 24′ Rig. Armano (T), 39′ Prenna (S), 84′ Prenna (S) e 1960/1961: Torino-SPAL 3-2 1′ Danova (T), 29′ Novelli C. (S), 49′ Crippa C. (T), 60′ Cella G. (T), 79′ Rig. Carpanesi (S)

STATISTICHE IN SERIE A (TORINO IN CASA)

Giocate: 17

Vittorie Torino: 14

Pareggi: 2

Vittorie SPAL: 1

Gol Torino: 23

Gol SPAL: 9

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate: 34

Vittorie Torino: 18

Pareggi: 11

Vittorie SPAL: 5

Gol Torino: 36

Gol SPAL: 25

C’è da aspettarsi una partita bloccata, soprattutto nei primi minuti di gioco, vista le incertezze e i dubbi che aleggiano su entrambe le compagini. Non sono pertanto da disdegnare il segno X Primo Tempo e l’Under 1.5 Primo Tempo. Sui novanta minuti suggeriremmo l’ 1X più Under 2.5.