Milan-Sampdoria: precedenti e statistiche 2019/20

Il Milan del tecnico Pioli riapre la propria annata calcistica, dinanzi al pubblico amico di San Siro, ospitando la Sampdoria di Mister Ranieri. Due squadre che hanno chiuso e tirato la linea del 2019 al di sotto delle rispettive aspettative. I rossoneri, decimi in classifica, sono davvero distanti dalle zone che varrebbero l’Europa che conta (obiettivo conclamato e fin troppe volte fallito nelle ultime stagioni); c’è tanta curiosità e attesa per il ritorno di Zlatan Ibrahimović, che indosserà nuovamente la divisa del Diavolo dopo undici anni, con il preciso intento di risollevare dentro e fuori dal campo gli animi grigi del milanismo. La Samp ha chiuso il 2019 con un triste quartultimo posto, anche se c’è netto miglioramento e ripresa dopo il cambio di guida tecnica, con Sir Claudio che sembra aver finalmente trovato la patta all’interno del difficile percorso blucerchiato di inizio stagione. Squalificato Caprari tra le fila doriane.

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2018/2019: Milan-Sampdoria 3-2 17′ Cutrone (M), 21′ Saponara (S), 31′ Quagliarella (S), 36′ Higuaín (M), 62′ Suso (M)

2017/2018: Milan-Sampdoria 1-0 13′ Bonaventura (M)

2016/2017: Milan-Sampdoria 0-1 70′ Muriel (S)

2016/2015: Milan-Sampdoria 4-1 16′ Bonaventura (M), 38′ Niang (M), 49′ Niang (M), 79′ Luiz Adriano (M), 87′ Eder (S)

2014/2015: Milan-Sampdoria 1-1 58′ Soriano (S), 74′ De Jong (M)

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

1955/1956: Milan-Sampdoria 6-1 3′ Tognon (S), 20′ Nordahl (M), 28′ Dal Monte (M), 43′ Schiaffino (M), 67′ Schiaffino (M), 73′ Nordahl (M), 78′ Mariani (M)

1954/1955: Milan-Sampdoria 1-3 9′ Ronzon (S), 20′ Vicariotto (M), 39′ Conti (S), 82′ Mari G. (S) e 1986/1987: Milan-Sampdoria 0-2 36′ Vialli (S), 82′ Cerezo (S)

RISULTATI PIÙ FREQUENTI:

Milan-Sampdoria 1-0 (12 volte)

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

1955/1956: Milan-Sampdoria 6-1 3′ Tognon (S), 20′ Nordahl (M), 28′ Dal Monte (M), 43′ Schiaffino (M), 67′ Schiaffino (M), 73′ Nordahl (M), 78′ Mariani (M)

STATISTICHE IN SERIE A (MILAN IN CASA)

Giocate: 61

Vittorie Milan: 40

Pareggi: 10

Vittorie Sampdoria: 11

Gol Milan: 112

Gol Sampdoria: 46

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate: 122

Vittorie Milan: 63

Pareggi: 29

Vittorie Sampdoria: 30

Gol Milan: 204

Gol Sampdoria: 116

La lettura della partita ci porta a sottolineare come, nello scontro di San Siro, si affronteranno due compagini affamate di punti. Una partita che potrebbe far divertire e far vedere tanti gol, motivi che ci spingono a suggerire l’Over 2.5 come giocata giornaliera. Il Milan avrà dalla sua l’euforia del pubblico amico per il ritorno di Zlatan: un fattore non di poco conto che ci fa propendere anche verso l’ulteriore suggerimento di segno 1.