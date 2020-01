Atalanta-Parma: precedenti e statistiche 2019/20

Alla ripresa del Campionato dopo la sosta natalizia l’Atalanta di Gasperini, dopo aver chiuso in bellezza con lo storico 5-0 rifilato al Milan, ospita il Parma di D’Aversa, dal canto suo ingolosito dalla distanza ravvicinata con il treno che vale l’Europa.

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2018/2019 – Atalanta-Parma 3-0 55′ aut. Gagliolo, 72′ Palomino, 80′ Mancini

2014/2015 – Atalanta-Parma 1-0 90′ Boakye

2013/2014 – Atalanta-Parma 0-4 9′ Molinaro, 74′ aut. Benauolane, 77′ Cassano, 90’+3 Schelotto

2012/2013 – Atalanta-Parma 2-1 4′ Denis (A), 39′ Peluso, 45′ Amauri (P)

2011/2012 – Atalanta-Parma 1-1 5′ Manfredini (A), 55′ Paletta (P)





VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

2001/2002 – Atalanta-Parma 4-1 23′ Beretta (A), 43′ Sala (A), 59′ Doni (A), 66′ Comandini (A), 67′ Micoud (P)

RISULTATI PIÙ FREQUENTI:

Atalanta-Parma 1-1

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

2001/2002 – Atalanta-Parma 4-1 23′ Beretta (A), 43′ Sala (A), 59′ Doni (A), 66′ Comandini (A), 67′ Micoud (P)



STATISTICHE IN SERIE A (ATALANTA IN CASA)

Giocate:19

Vittorie Atalanta:8

Pareggi:6

Vittorie Parma:5

Gol Atalanta:22

Gol Parma:17

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate:

Vittorie Atalanta: 11

Pareggi: 13

Vittorie Parma: 14

Gol Atalanta:41

Gol Parma:45

L’atteggiamento dell’Atalanta sembra calzare a pennello per la mentalità da trasferta del Parma, pur orfano di Gervinho in terra lombarda; non mancheranno quindi gol ed emozioni, puntiamo sul segno Over 3.5+Goal.