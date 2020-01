UFFICIALE: Patrick Cutrone alla Fiorentina

La società gigliata fa ha ufficializzato il primo colpo del suo mercato di riparazione bussando in Premier League per riportare in Italia Patrick Cutrone: l’ex attaccante del Milan è arrivato a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto. Un movimento di mercato importante con cui Commisso e il suo staff dirigenziale hanno fornito risposte ai tifosi, che chiedono da tempo una punta per l’undici gigliato. Un arrivo annunciato da giorni, l’esperienza dei tifosi fiorentini però insegna e si è voluto attendere per prudenza fino all’annuncio.

Il primo obiettivo della Fiorentina resta quello di tirarsi fuori dalla zona di bassa classifica evitando il finale thrilling della scorsa stagione, eppure l’arrivo di Cutrone e il suo inserimento nella struttura di gioco del neo tecnico Bende Iachini rende intrigante la prospettiva. In attacco ora è presente un punto di riferimento più solido e ciò andrà a influenzare in positivo posizione e gioco di Chiesa e Ribery. Piedi saldamente per terra però perché le incognite ci sono e non sono poche. Il calciatore è giovane, viene considerato un talento e questa appare come l’opportunità giusta per esplodere la sua vena realizzativa. Nessuna garanzia, la fiducia deve essere guadagnata sul campo. L’esperienza in Inghilterra al Wolverhampton e le statistiche ottenute al Milan di certo non accedono l’ottimismo, non abbiamo davanti una macchina da gol come lo sono stati in passato Batistuta e Luca Toni; ci sono comunque alcuni aspetti di queste due esperienze che rendono speranzosi, c’è la convinzione di aver portato a Firenze un giocatore con un valido potenziale. La scommessa è stata piazzata e a fine campionato vedremo chi potrà riscuotere.