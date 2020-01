Serie A Femminile 2019-2020, i risultati della undicesima giornata

Nel fine settimana si sono giocate le gare della undicesima giornata della Serie A Femminile 2019-2020: vediamo insieme risultati e classifica.

È la Juventus Women di Rita Guarino ad aggiudicarsi il titolo di Campionessa d’Inverno: le bianconere vincono in casa del Tavagnacco al “Nereo Rocco” di Trieste, davanti a duemila spettatori, dopo essere andate sotto con la rete della britannica Chandarana e aver recuperato con le reti di Girelli su rigore, Rosucci, Alves, Zamanian e Cernoia. Le friulane restano al penultimo posto in classifica, mentre le campionesse d’Italia in carica chiudono il girone d’andata a +6 sulla Fiorentina di Antonio Cincotta, che vince in casa dell’Orobica con la doppietta di Mauro e le reti di De Vanna e Lazaro, mentre è di Muya la rete delle padrone di casa.

Vince anche la Roma di Betty Bavagnoli sul campo del Pink Bari: dopo il 2-0 di Coppa Italia contro le pugliesi, Bartoli e compagne si prendono i tre punti anche in campionato con la quarta vittoria consecutiva firmata dalle marcature di Bonfantini, Giugliano e Thomas. Brutto passo falso per il Milan di Maurizio Ganz, che nel posticipo domenicale vede la sconfitta al Brianteo contro l’Empoli di Pistolesi che si impone con le reti di Prugna e Di Guglielmo: alle rossonere non basta il gol di Tucceri nel finale.

Nelle altre gare di giornata, il Sassuolo in casa regola l’Hellas Verona grazie alla tripletta di Ferrato e alla rete di Sabatino (gol di Cantore per le ospiti) mentre l’unico pareggio e unico match senza gol all’attivo è quello tra Inter e Florentia San Gimignano.

Tavagnacco–Juventus Women 1-5 20’ Chandarana (T), 33’ rig. Girelli (J), 35’ Rosucci (J), 54’ Alves (J), 82’ Zamanian (J), 85’ Cernoia (J)

Milan–Empoli Ladies 1-2 53’ Prugna (E), 82’ Di Guglielmo (E), 89’ Tucceri (M)

Pink Bari–As Roma 0-3 5’ Bonfantini, 10’ Giugliano, 72’ Thomas

Orobica Bergamo–Fiorentina Women 1-4 10’ e 19’ Mauro (F), 22’ Muya (O), 52’ De Vanna (F), 83’ Lazaro (F)

Inter–Florentia San Gimignano 0-0

Sassuolo–Hellas Verona 4-1 38’ e 45’ Ferrato (S), 49’ Cantore (V), 50’ Ferrato (S), 86’ Sabatino (S)

CLASSIFICA: Juventus 31, Fiorentina 25, Roma 24, Milan* 20, Sassuolo 17, Empoli 15, Florentia 14, Inter 12, Hellas Verona 11, Bari* 8, Tavagnacco 5, Orobica 1.