Serie B Femminile 2019-2020, i risultati della decima giornata

Nel fine settimana si sono giocate le gare della decima giornata della Serie B Femminile 2019-2020: vediamo insieme risultati e classifica.

Continua la striscia di vittorie per il San Marino Academy di Alain Conte, che nel finire di gara ribalta il risultato contro la Roma CF centrando il settimo successo consecutivo grazie alle reti di Menin e Di Luzio che ribaltano il gol di su rigore di Polverino siglato nel primo tempo. Le sammarinesi al momento guidano solitarie la classifica, vista la sconfitta allo scadere del Napoli sul campo del Ravenna Women con la rete di Cimatti nei minuti finali.

Altra vittoria anche per la Lazio Women, che con i gol di Visentin e Proietti si aggiudica la trasferta in casa del Lady Granata Cittadella: arriva anche il primo successo stagionale del Perugia, con la formazione umbra ultima in classifica che mette a segno tre punti in casa della Novese grazie alla doppietta di Federiconi che ribalta il vantaggio di Tamburini in avvio di gara.

I due pareggi di giornata sono quelli tra Cesena e Chievo Fortitudo Mozzecane, dove alla rete nei minuti iniziali di Dallagiacoma per le padrone di casa risponde nel finale Cama, e quello a reti bianche tra Permac Vittorio Veneto e Riozzese.

Cesena–Chievo Fortitudo Mozzecane 1-1 15’ Dallagiacoma (CF), 90’ Cama (C)

Lady Granata Cittadella–Lazio Women 0-2 65’ Visentin, 80’ Proietti

Novese–Perugia 1-2 2’ Tamburini (N), 13’ e 18’ Federiconi (P)

Permac Vittorio Veneto–Riozzese 0-0

Ravenna Women–Napoli Femminile 1-0 88’ Cimatti

Roma CF–San Marino Academy 1-2 19’ rig. Polverino (R), 82’ Menin (SM), 84’ Di Luzio (SM)

CLASSIFICA: San Marino Academy 23, Napoli 21, Lazio 19, Riozzese 16, Ravenna 15, Vittorio Veneto 13, Cesena, Fortitudo Mozzecane e Lady Granata Cittadella 11, Novese 9, Roma CF 7, Perugia 5.