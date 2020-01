Atalanta-SPAL: precedenti e statistiche 2019/20

Il pareggio di San Siro contro l’Inter ha permesso all’Atalanta di agganciare la Roma al quarto posto in classifica, anche se i nerazzurri sono stati eliminati in Coppa Italia dalla Fiorentina; stessa sorte è capitata alla SPAL, battuta 3-0 dal Milan. I ferraresi sono ultimi in classifica ma si trovano a soli 3 punti dal quartultimo posto, di conseguenza sono in piena corsa per la permanenza in Serie A.

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2018-2019: Atalanta-SPAL 2-1 8′ Petagna (S), Iličić (A), 79′ Zapata (A)

2017-2018: Atalanta-SPAL 1-1 23’ Cristante (A), 64’ Rizzo (S)

1967-1968: Atalanta-SPAL 1-0 50’ Danova (A)

1966-1967: Atalanta-SPAL 0-1 43’ Muzzio (S)

1965-1966: Atalanta-SPAL 2-0 49’ e 79’ Hitchens (A)

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

1965-1966: Atalanta-SPAL 2-0 49’ e 79’ Hitchens (A)

La SPAL non ha mai vinto con più di un gol di scarto a Bergamo contro l’Atalanta

RISULTATI PIÙ FREQUENTI:

Atalanta-SPAL 1-0 (4 volte)

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

Atalanta-SPAL 4-3 11′ Macor (S), 27′ Bassetto (A), 28′ Brugola (A), 57′ Longoni (A), 59′ Bassetto (A), 77′ Di Giacomo (S), 86′ Macor (S)

STATISTICHE IN SERIE A (ATALANTA IN CASA)

Giocate: 17

Vittorie Atalanta: 7

Pareggi: 7

Vittorie SPAL: 3

Gol Atalanta: 17

Gol SPAL: 12

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate: 35

Vittorie Atalanta: 10

Pareggi: 13

Vittorie SPAL: 12

Gol Atalanta: 35

Gol SPAL: 36

La sensazione è che la Coppa Italia fosse quasi un fastidio per un’Atalanta in corsa per il quarto posto e con un ottavo di Champions League da giocare. Contro la SPAL probabilmente vedremo l’armata ammirata sino a questo momento in campionato, quindi optiamo per l’1.