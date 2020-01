I pronostici per la 20a giornata Serie A 2019-2020

Rate this post

Ecco i nostri pronostici per la 20/a giornata della Serie A 2019-2020:

LAZIO-SAMPDORIA

La Lazio sembra non volersi più fermare e, con il successo sul Napoli, ha inanellato la decima vittoria consecutiva in campionato, insidiando la coppia di testa Juventus-Inter. A Roma si presenta una Sampdoria rinvigorita dalle 5 sberle tirate al Brescia che ha permesso agli uomini di Ranieri di staccare di 5 punti il Genoa. Puntiamo sull’1, sul gol di entrambe le squadre e su Immobile marcatore.

SASSUOLO-TORINO

Il Sassuolo deve provare a riscattare la brutta sconfitta di Udine ma si trova dinnanzi un Torino uscito vincitore dalla sfida con il Bologna e ottavo in classifica. I granata puntano con decisione al sesto posto, mentre il Sassuolo vuole salvarsi il prima possibile. Consigliamo l’1X, immaginando una partita con meno di 4 gol nella quale potrebbe andare a segno Caputo.

NAPOLI-FIORENTINA

Sono due tra le più grandi delusioni del campionato: Napoli e Fiorentina stanno attraversando una stagione negativa e hanno un gran bisogno di voltare pagina già con l’inizio del girone di ritorno. In Coppa Italia i partenopei hanno fatto il loro dovere vincendo con una doppietta di Insigne contro il Perugia, mentre i viola si sono imposti in casa contro l’Atalanta. Optiamo per l’X2, suggerendo di puntare su una gara con meno di 4 gol nella quale va a segno Cutrone.

MILAN-UDINESE

I successi con Cagliari in campionato e SPAL in Coppa Italia hanno riportato un po’ di calma in quel di Milanello. Pioli sembra intenzionato a insistere con il 442 dando fiducia alla coppia Ibrahimović-Leão. L’Udinese si è tolta dalle sabbie mobili della bassa classifica con ben 3 successi consecutivi. Consigliamo l’1, Ibra marcatore e il risultato esatto 3-1.

BOLOGNA-HELLAS VERONA

Il Bologna può tentare il sorpasso su un fantastico Hellas Verona, capace di accumulare 25 punti nel girone d’andata. I felsinei hanno perso nell’ultimo turno di campionato contro il Torino, mentre gli scaligeri si sono imposti tra le mura amiche contro il Genoa. Puntiamo sull’1X, optando anche in questo caso per una partita con meno di 4 gol. Come risultato esatto scegliamo lo 0-0.

BRESCIA-CAGLIARI

Al Rigamonti si trovano faccia a faccia due squadre in estrema difficoltà: il Brescia è reduce dal 5-1 contro la Sampdoria mentre il Cagliari ha perso le ultime 4 gare di campionato. I sardi ci sembrano in difficoltà e quindi azzardiamo l’1X, Balotelli marcaotre e il gol di entrambe le squadre.

LECCE-INTER

4 sconfitte nelle ultime 4 giornate per il Lecce che, alla prima di ritorno, affronta l’Inter allo stadio “Via del mare”. I nerazzurri hanno vinto contro il Cagliari in Coppa Italia e sono molto attivi sul mercato in questi giorni di gennaio. Consigliamo il 2, più di 2 gol e Lautaro marcatore.

GENOA-ROMA

Il Genoa si trova al penultimo posto e deve provare ad accelerare se vuole evitare la retrocessione a fine anno. La Roma si trova a pari punti con l’Atalanta e si prepara a una lunga volata per il quarto posto. Azzardiamo l’1X, il gol di entrambe le squadre e il parziale pt/finale 1/X.

JUVENTUS-PARMA

La Juventus vista in Coppa Italia contro l’Udinese ha dimostrato di poter offrire spettacolo anche senza Ronaldo. Il Parma se l’è giocata con la Roma ma, al termine dei 90′, ha dovuto alzare bandiera bianca. Puntiamo sull’1, sull’1 con handicap di 2 gol e Dybala marcatore.

ATALANTA-SPAL

Entrambe eliminate dalla Coppa Italia (rispettivamente da Fiorentina e Milan), Atalanta e SPAL si giocano punti importanti alla prima del girone di ritorno. I bergamaschi sono a pari punti con la Roma al quarto posto, i ferraresi ultimi ma a sole 3 lunghezze dal quartultimo posto. Ci giochiamo l’1, più di 3 gol e Muriel marcatore.