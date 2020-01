Bundesliga 19/20: approfondimento sulla 18/a giornata

Håland fa sognare i tifosi del Borussia Dortmund al suo esordio in gallone. Con la sua squadra sotto 3-1 sul campo dell’Augsburg, Favre inserisce l’attaccante norvegese al 56′ e viene ripagato con gli interessi dall’ex Salisburgo: tripletta in ventitré minuti e risultato finale che dice 5-3 per il Dortmund. Dopo la tripletta all’esordio in Champions League col Salisburgo, ecco la tripletta anche al debutto il diciannovenne. La squadra di Favre lancia un forte messaggio alle concorrenti per il titolo ora che ha una prima punta in grado di sfruttare nel migliore dei modi gli assist di Sancho e Reus.

La sosta non ritempra il Borussia Mönchengladbach, che perde 2-0 nell’anticipo del venerdì contro un ottimo e concreto Schalke 04. Serdar e Gregoritsch lanciano la vittoria dei biancoblù, ora distanti soli due punti proprio dagli avversari di giornata.

Chi non ne vuole sapere di rallentare è invece il RB Lipsia. La capolista si fa sorprendere in avvio contro l’Union Berlino dal gol di Bülter, ma reagisce alla grande nella ripresa vincendo 3-1 con la doppietta di Werner e la rete di Sabitzer. Per la squadra di Nagelsmann sempre quattro punti di vantaggio sul Bayern Monaco.

I bavaresi infatti si prendono il secondo posto annichilendo l’Hertha Berlino nell’ultima mezz’ora di partita. I padroni di casa infatti tengono lo 0-0 fino al 60′, quando il gol di Müller dà il via alla goleada del Bayern. Seganno poi infatti Lewandowski su calcio di rigore, Thiago Alcántara e Perišić.

IL GIOCATORE DELLA SETTIMANA – Erling Braut Håland (Borussia Dortmund). Il predestinato colpisce ancora e debutta con una clamorosa tripletta al suo esordio col Borussia Dortmund. I gialloneri risolvono la pratica Augsburg grazie al norvegese classe 2000 arrivato in questa sessione di mercato dal Salisburgo.

BUNDESLIGA – 18/a giornata

Venerdì

Schalke 04-Borussia Mönchengladbach 2-0 48′ Serra, 58′ Gregoritsch

Sabato

Hoffenheim-Eintracht Francoforte 1-2 18′ Dost (E), 58′ Stafylidis (H), 52′ Chandler (E)

Fortuna Düsseldorf-Werder Brema 0-1 aut. Kastenmeier

Mainz-Friburgo 1-2 28′ Kwon (F), 41′ Petersen (F), 82′ Matte (M)

Colonia-Wolfsburg 3-1 22′, 45′ Córdoba (C), 62′ Hector (C), 66′ Steffen (W)

Augsburg-Borussia Dortmund 3-5 34′ Niederlechner (A), 46′ Richter (A), 49′ Brandt (D), 55′ Niederlechner (A), 59′ Håland (D), 61′ Sancho (D), 70′, 79′ Håland (D)

RB Lipsia-Union Berlino 3-1 10′ Bülter (U), 51′ Werner (L), 57′ Sabitzer (L), 83′ Werner (L)

Domenica

Hertha Berlino-Bayern Monaco 0-4 60′ Müller, 73′ rig. Lewandowski, 76′ Thiago Alcántara, 84′ Perišić

Paderborn-Bayer Leverkusen 1-4 11′, 14′ Volland (L), 36′ Baumgartlinger (L), 51′ Srbeny (P), 75′ Havertz (L)

CLASSIFICA BUNDESLIGA