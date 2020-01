Fantacalcio 2019/20: alla scoperta di… Domínguez

Nome: Nicolás Martín Domínguez (Nico)

Nazionalità: Argentina

Età: 21

Altezza: 179 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: centrocampista centrale

Eventuali altri ruoli: trequartista, mediano

Valutazione calciomercato: 17,5 milioni

Perché acquistarlo: potenziali bonus / già titolare in A

Perché non acquistarlo: impatto col calcio italiano

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Argentino dai piedi buoni, Nico Domínguez è uno dei volti nuovi della nostra Serie A. Centrocampista centrale, in grado di giocare un po’ ovunque in mezzo al campo: da perno davanti alla difesa, a mezzala, ma anche in posizione di trequartista. Rapido, dinamico, grintoso e bravo nel riconquistare palla, ma anche dotato di buona visione di gioco e di una certa eleganza. Ultimamente, poi, ha dimostrato evidenti miglioramenti in zona gol, visto che nel campionato argentino in corso ha segnato 5 gol in 14 presenze da settembre a dicembre 2019.

LA CARRIERA – Prima del Bologna, per Nico c’è stata una sola squadra, quella che l’ha lanciato nel calcio che conta: il Vélez Sarsfield. Con gli argentini ha esordito in campionato nel 2017, totalizzando in questi due ultimi anni 76 presenze, 9 gol e 5 assist. Dallo scorso settembre è anche nel giro della Nazionale argentina, con la quale ha collezionato cinque presenze e una rete, siglata contro l’Ecuador in amichevole.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Assolutamente sì. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino. Giocatore già abbastanza completo, non può che migliorare in un campionato così tattico come la nostra Serie A. In più ha già giocato titolare contro il Verona nella prima gara del girone di ritorno. Non fate follie, ma cercate di accaparrarvelo.