I pronostici per la 21a giornata Serie A 2019-2020

Ecco i nostri pronostici per la 21/a giornata della Serie A 2019-2020:

BRESCIA-MILAN

Come all’andata, il Brescia dovrà fare a meno di Balotelli causa squalifica contro il Milan. Le rondinelle sono reduci del pareggio con il Cagliari e si trovano al penultimo posto in classifica in coabitazione con la SPAL. Il Milan ha vinto le ultime due partite in campionato riscoprendosi più pericoloso con il nuovo modulo e con un Ibra in più nel motore. I rossoneri hanno dimostrato di essere in crescita quindi suggeriamo il 2, Ibra marcatore e risultato esatto 0-2.

SPAL-BOLOGNA

Il successo di Bergamo ha rilanciato le quotazioni della SPAL, attualmente a -1 dal quartultimo posto occupato dal Lecce. Il Bologna viaggia in acque più tranquille ma non vince da 3 partite. Consigliamo l’1X, Petagna marcatore e gol di entrambe le squadre.

FIORENTINA-GENOA

La Fiorentina si è rilanciata grazie ai successi ottenuti contro la SPAL e, soprattutto, al San Paolo contro il Napoli. Il Genoa si trova all’ultimo posto in classifica e, anche se il quartultimo posto è a soli due punti, la situazione è difficile. Consigliamo decisamente l’1, Cutrone marcatore e più di 2 gol.

TORINO-ATALANTA

La sconfitta del Mapei Stadium ha rallentato la rincorsa del Torino che deve sempre fare i conti con i problemi di continuità. L’Atalanta è stata sconfitta in casa a sorpresa dalla SPAL, rimanendo così 3 punti dietro alla Roma. Azzardiamo l’1X, meno di 4 gol e Belotti marcatore.

INTER-CAGLIARI

Il pareggio di Lecce ha rallentato la rincorsa dell’Inter nei confronti della Juve e i nerazzurri non possono permettersi passi falsi in questo turno casalingo. A San Siro ci sarà un Cagliari in difficoltà da diverse settimane, infatti la vittoria manca ai sardi da 6 partite in campionato. Nonostante in Coppa Italia l’Inter abbia strapazzato il Cagliari, in questo turno prevediamo una sfida più equilibrata: puntiamo sull’1, su Lautaro marcatore e sul risultato esatto 2-1.

HELLAS VERONA-LECCE

L’Hellas Verona continua a muovere la sua classifica avvicinando sempre più una salvezza sin qui meritata. Il Lecce rimane un punto sopra la zona retrocessione grazie all’importante pareggio ottenuto contro l’Inter. Prevediamo una partita aperta e puntiamo sull’1X, sul gol di entrambe le squadre e su Borini marcatore.

PARMA-UDINESE

La sconfitta di misura contro la Juventus a Torino ha dimostrato che il Parma è più che mai vivo. Lo stesso si può dire per l’Udinese che, dopo 3 successi consecutivi, ha perso all’ultimo respiro a San Siro contro il Milan in una gara che poteva anche vincere. Optiamo per l’1X, il gol di entrambe le squadre e più di 2 gol.

SAMPDORIA-SASSUOLO

Archiviata la pesante sconfitta in casa della Lazio, la Sampdoria guarda avanti e tenta l’aggancio al Sassuolo. I neroverdi hanno ottenuto 3 punti importanti contro il Torino e vanno a Genova per prendersi i 3 punti. Ci giochiamo l’X2, il gol di entrambe le squadre e più di 3 gol nella partita.

ROMA-LAZIO

Derby importantissimo per entrambe le squadre: la Roma ha staccato di 3 punti l’Atalanta con la quale, molto probabilmente, dovrà battagliare fino alla fine per il quarto posto. La Lazio, forte di 11 vittorie consecutive e con un Immobile lanciatissimo in cima alla classifica marcatori con 3 reti, vuole fare suo il derby per rendere plausibile l’idea scudetto. Consigliamo il 2, Immobile marcatore e più di 2 gol.

NAPOLI-JUVENTUS

Quella che fino all’anno scorso era la sfida tra le due maggiori forze del campionato si presenta quest’anno in modo molto differente: la Juventus continua a essere la squadra da battere in Italia ma il Napoli ha subito un tracollo inaspettato in questa stagione. Gli uomini di Gattuso non sembrano pronti per fermare l’avanzata bianconera, quindi suggeriamo il 2, meno di 4 gol e il risultato esatto 0-1.