Al Brighton non ci sarà più la coppia Duffy-Dunk la prossima stagione

Quella tra Shane Duffy e Lewis Dunk è stata per anni una delle coppie difensive più iconiche del calcio inglese. Negli ultimi quattro anni, la lettura nelle formazioni dei centrali di difesa del Brighton è stata a volte piuttosto ironica: Duffy-Dunk, richiamando il personaggio dei Looney Tunes. Da oggi, però, il duo è costretto a separarsi: Duffy ha infatti firmato per il Celtic un contratto di prestito per tutta la prossima stagione.

Ironie a parte, in realtà per i Seagulls è un momento piuttosto nostalgico. Ad esclusione della scorsa stagione, in cui Duffy ha giocato decisamente di meno (19 presenze in campionato, molte di meno rispetto alle 30 e passa delle stagioni precedenti), i due hanno fatto parte della colonna vertebrale di un Brighton prima tornato in Premier League e poi riuscito a rimanerci per tre stagioni di fila. Una coppia centrale estremamente solida e affiatata, su cui soprattutto Hughton aveva costruito le proprie fortune.

L’arrivo di Graham Potter la scorsa estate, però, ha cambiato le carte in tavola. Il tecnico ex Swansea ha infatti continuato a puntare forte su Dunk, sicuramente il più talentuoso della coppia, ma ha cominciato a mettere in disparte Duffy, preferendogli a più riprese Webster. Il mercato estivo ha poi di fatto messo alla porta Duffy: dall’Ajax è arrivato l’esperto Veltman, mentre è tornato alla casa base dopo una grande stagione al Leeds Ben White, uno dei giocatori che sarà seguito con maggior interesse nei prossimi mesi dalle “big”.

Per il centrale, insomma, l’unica soluzione possibile è stata quella della cessione. Passerà dunque al Celtic, rimanendo comunque in un ambiente piuttosto affascinante. Ma per i tifosi dei Seagulls, quel muro difensivo composto dal duo è già stato dichiarato come uno dei più forti della storia del club, tutt’altro che una semplice battuta nell’accostarne i nomi. Ma, purtroppo, il loro tempo sembra ora giunto alla fine.