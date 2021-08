Al via la stagione 2021-2022 del calcio femminile italiano

Il Consiglio federale della FIGC ha definito gli organici delle società che parteciperanno alla prossima edizione della Serie A e della Serie B Femminile, rinnovato l’accordo con TimVision come Title Sponsor della Serie A Femminile e pubblicato il calendario dei maggiori campionati di calcio femminile italiano.

Andiamo con ordine. Per quanto riguarda la Serie A Femminile, il campionato comincerà sabato 28 agosto e le 12 società regolarmente ammesse al campionato sono AS Roma, Empoli Ladies, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio Women, Milan, Napoli Femminile, Pomigliano Calcio, Sampdoria, Sassuolo e Women Hellas Verona. Per quanto riguarda la Serie B Femminile, invece, preso atto dei pareri favorevoli della Covisof in merito ai ricorsi pervenuti da A.S.D. Palermo e Sassari Torres, le 14 società che prenderanno parte al prossimo campionato cadetto femminile sono A.S.D. Palermo, Brescia Calcio Femminile, Cesena F.C., Chievo Verona Women, Cittadella Women, Cortefranca Calcio, Pink Sport Time, Pro Sesto 1913, Ravenna Women, Riozzese Como, Roma Calcio Femminile, San Marino Academy, Sassari Torres Femminile eTavagnacco.

TimVision ha siglato un nuovo accordo con la FIGC e continuerà a essere il Title Sponsor della Serie A Femminile per le prossime due stagioni sportive, trasmettendo in diretta tutte le partite del massimo campionato, a cui si aggiungono anche i match della fase finale della Coppa Italia a partire dai quarti di finale e della Final Four della Supercoppa Italiana Femminile. Accanto a TimVision ci sarà LA7, che ha acquisito i diritti per trasmettere in chiaro una gara per ogni giornata di campionato, le semifinali e la finale di Coppa Italia Femminile e le tre sfide della Supercoppa Italiana Femminile. Il live match delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul sito della FIGC dedicato al calcio femminile e sui profili social FIGC Calcio Femminile su Twitter, Facebook e Instagram. Oltre a TimVision ci saranno anche Esselunga come Premium Partner e Puma come partner tecnico che fornisce il pallone ufficiale delle competizioni.

Giovedì 5 agosto alle 13:30 è stato poi svelato il calendario della prossima stagione della Serie A TimVision 2021-2022, con alla prima giornata il neopromosso Pomigliano che incontrerà subito la corazzata Juventus e la gara tra Sassuolo e Fiorentina. Il campionato entrerà subito nel vivo con il confronto alla seconda giornata tra le bianconere e la Fiorentina mentre alla quarta giornata sarà la volta di Inter-Roma e Milan-Sassuolo, mentre l’ultima giornata vedrà il derby tra Roma e Lazio. Ricordiamo che quest’anno in Serie B Femminile retrocederanno tre squadre in vista del primo campionato femminile professionistico a 10 squadre della stagione 2022-2023.

Queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Un’altra avvincente stagione è alle porte, la conferma del Title Sponsor e il debutto del campionato in chiaro su una rete televisiva generalista dimostrano quale sia l’appeal della Serie A femminile. La Federcalcio ha sostenuto i Club nel momento critico dovuto alla pandemia da Covid-19 e non smette di supportare il percorso di crescita dell’intero movimento con atti concreti, gettando le basi per il passaggio al professionismo. Euro 2022 è un altro grande obiettivo, vogliamo rivivere un’altra estate fantastica con le nostre Azzurre”.

Questa la dichiarazione invece della presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani: “L’uscita del calendario ci permette di valutare, sin da subito, quando poter ospitare alcune partite di Serie A in grandi stadi, grazie alla collaborazione con i nostri Club, per la promozione di tutto il movimento. Un’estate, questa, caratterizzata da molti cambi sulle panchine, per un campionato che si preannuncia sempre più competitivo. Faccio un grande in bocca al lupo a tutte le protagoniste per questa nuova stagione che ci attende. Non vediamo l’ora”.