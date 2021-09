alla scoperta di… Josip Brekalo

Nome: Josip Brekalo

Nazionalità: Croazia

Età: 23

Altezza: 180 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: attaccante esterno sinistro

Eventuali altri ruoli: attaccante esterno destro

Valutazione calciomercato: 12 milioni

Perché acquistarlo: giocatore in grado di creare costante apprensione alle difese

Perché non acquistarlo: potrebbe soffrire marcature rigide

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ****

LE CARATTERISTICHE – Baricentro basso, gambe esplosive e testa sempre orientata a superare l’avversario diretto, Brekalo eccelle nel dribbling e nel tocco di palla. Molto veloce e sgusciante, dà il meglio partendo dalla trequarti mancina per accentrarsi, alla ricerca del compagno smarcato o della conclusione personale.

LA CARRIERA – Nato a Zagabria nel 1998, è cresciuto nel vivaio della Dinamo. Ha rappresentato la Croazia in tutte le rappresentative nazionali, dall’Under 16 a quella maggiore con cui ha preso parte a Euro 2020. Acquistato dal Wolfsburg nel 2016, ha giocato due stagioni in prestito allo Stoccarda prima di imporsi con i biancoverdi. Nella scorsa annata ha stabilito il suo record di gol in Bundesliga, 7. Nel club della Sassonia ha fatto notizia, tre anni fa, la sua contestazione alla fascia di capitano LGBT voluta dalla società: si è dichiarato cattolico praticante e non rappresentato, benché rispettoso, da tali simboli. Il padre Ante, calciatore, dovette ritirarsi dopo essere rimasto seriamente ferito nella Guerra dei Balcani nei primi anni ’90. Un gol e un assist nelle prime due gare ufficiali con il Wolfsburg in questa stagione. Il Torino se lo è assicurato in prestito con diritto di riscatto nell’ultimo giorno di mercato.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Un giocatore su cui puntare, per le caratteristiche offensive estremamente spiccate da esterno pericoloso per qualsiasi difesa, soprattutto le più schierate. Potrebbe avere un impatto molto rapido sulla Serie A, dove trova il connazionale Juric in panchina desideroso di buttarlo subito nella mischia.