Allsvenskan 10/a – Rallenta il Djurgården, il Malmö torna in vetta alla classifica

Nel fine settimana della finale di Euro2020, l’Allsvenskan arriva a un terzo del proprio cammino. Tantissime, quindi, le partite ancora da disputare, e i punti in palio; tuttavia, sembra delinearsi un duello a due per il titolo, almeno per quanto visto sinora, soprattutto a livello di regolarità che, come abbiamo detto tante volte, è la chiave per prevalere in questo torneo.

Le due maggiori indiziate sono, per ora, il Malmö e il Djurgården. Il primo atto della sfida a distanza è andato in scena sabato, quando gli Himmelsblått, reduci dalla vittoria casalinga di misura contro il Riga, nell’andata dei preliminari di Champions League (oggi, con calcio d’inizio alle h. 18.00, il ritorno in Lettonia), hanno superato di prepotenza il Sirius. Passati in vantaggio con Čolak, su assist di Berget, dopo pochi istanti, i padroni di casa hanno raddoppiato con Rieks, per poi arrotondare nella ripresa, con Veljko Birmančević e Christiansen.

Nel posticipo, invece, il Djurgården, impegnato in trasferta contro l’Halmstad, non è riuscito ad andare oltre il pareggio, a reti inviolate. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa gli ospiti hanno provato a prendere il sopravvento, ma senza mai creare occasioni importanti e rischiando, anzi, nel recupero, di venire beffati dagli avversari i quali, la settimana scorsa, proprio nel finale erano riusciti a trovare la rete del pareggio contro l’Hammarby.

Nelle sfide giocate domenica, importante vittoria in trasferta per il Norrköping sul campo del Mjällby, grazie a una rete in apertura di Sema. Due vittorie in due partite, quindi, per i Peking, ripartiti di gran carriera dopo la sosta. Anche l’Hammarby ha regalato al nuovo tecnico Miloš Milojević il primo successo sulla panchina dei Bajen, dopo una gara più combattuta di quanto possa dire il punteggio, maturato nei minuti finali. Di rilievo il terzo gol, messo a segno da Williot Swedberg, al suo esordio con la maglia dei biancoverdi di Stoccolma.

Sempre alle spalle delle due battistrada, hanno fato bene anche Elfsborg e AIK. Gli Eleganterna hanno infatti avuto ragione dell’Örebro, superato in casa di misura, dopo aver anche fallito un rigore con Frick nel primo tempo. Alla seconda occasione, però, nel secondo tempo, Römer ha trasformato dagli undici metri. Al pareggio degli ospiti messo a segno da Deniz Hümmet, con un colpo di testa, all’84’, i padroni di casa hanno risposto con un gol, in pieno recupero, di Holst.

L’AIK, nell’anticipo di sabato, ha avuto invece ragione di misura, in casa, del Varbergs, passato in vantaggio per primo al 23′ con Matthews. Gli Gnaget hanno però raddrizzato la situazione dopo un quarto d’ora,con una combinazione tra Erick Otieno e Bojan Radulović, che ha messo a segno il gol del pareggio. La rete decisiva, nella ripresa, è arrivata da Rogić.

Sempre in coda, nel posticipo del lunedì l’Häcken ha superato in trasferta il Kalmar, dopo essere andato in vantaggio due volte. La squadra giallonera, con in panchina il nuovo tecnico Per-Mathias Høgmo, alla terza vittoria consecutiva, si trova così oggi al decimo posto in classifica, a 4 lunghezze dalla linea: una bella boccata d’ossigeno.

Combattutissima la vittoria del Göteborg sull’Östersunds. In vantaggio di due gol, i Blåvitt hanno subito il ritorno degli avversari, a segno con Jno-Baptiste. Tuttavia, gli ospiti sono riusciti a riportarsi a due reti di vantaggio grazie a un gol di Robin Söder al 78′, resistendo al ritorno dei rossoneri padroni di casa, che sono riusciti solo ad accorciare le distanze all’88’ con Kroon.

Allsvenskan 2021 10/a giornata – risultati

Sabato 10 luglio

Malmö-Sirius 4-0 (2-0)

AIK-Varbergs 2-1 (1-1)

Domenica 11 luglio

Mjälby-Norrköping 0-1 (0-1)

Elfsborg-Örebro 2-1 (0-0)

Östersunds-Göteborg 2-3 (0-2)

Hammarby-Degerfors 5-1 (1-1)

Lunedì 12 luglio

Halmstad-Djurgården 0-0

Kalmar-Häcken 2-3 (1-1)

CLASSIFICA PROVVISORIA ALLSVENSKAN 2021 – 10/a giornata – Malmö ed Elfsborg una partita in più

Pos. Squadra Gol fatti/subiti Punti | Pos. Squadra Gol fatti/subiti Punti 1 Malmö 24/16 23 | 9 Göteborg 11/10 12 2 Djurgården 16/6 21 | 10 Häcken 15/15 12 3 Elfsborg 15/12 19 | 11 Sirius 11/18 12 4 Norrköping 14/9 17 | 12 Halmstad 8/9 11 5 AIK 13/11 17 | 13 Mjälby 7/10 10 6 Hammarby 20/15 15 | 14 Östersunds 14/14 8 7 Degerfors 13/13 14 | 15 Varbergs 12/20 8 8 Kalmar 11/11 14 | 16 Örebro 6/21 7

Legenda: qualificata ai preliminari di ChL, qualificate ai preliminari di CL, allo spareggio per non retrocedere con la terza classificata in Superettan, retrocesse in Superettan