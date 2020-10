Allsvenskan 2020 25/a: risultati, commenti e classifica

In Allsvenskan, stiamo per entrare nella fase cruciale del torneo. Rispetto alla vittoria finale, il discorso appare ormai virtualmente chiuso: solo la matematica, infatti, separa il Malmö dal 21° titolo, che non arriva da queste parti da 3 anni (l’ultimo risale infatti al 2017). Non molto tempo, in effetti: ma, in Scania, non vincere è considerato un fallimento.

Gli Himmelsblått, dopo la sconfitta a Stoccolma con il Djurgården della scorsa settimana, maturata negli ultimi 10′, da un vantaggio di 2 gol, questa volta non si sono fatti sorprendere da un Göteborg generoso, ma inferiore tecnicamente, chiudendo in vantaggio i primi 45′, e mettendo in cassaforte i 3 punti nella ripresa, con una rete, al 63′, di Adi Nalić. Per i Blåvitt continua il lungo periodo di passione, che potrebbe anche concludersi in modo molto, molto negativo.

Adi Nalic tvingar fram ett självmål, 3-1 till MFF! pic.twitter.com/QBsyENIAI9 — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) October 25, 2020

Continua invece la lotta per il secondo e terzo posto, che valgono la qualificazione ai preliminari di Europa League. Il Djurgården ha battuto, con un grande secondo tempo, il Sirius, una delle rivelazioni della stagione: decisiva, per i nerazzurri, l’espulsione di Stefano Vecchia al 58′ (doppia ammonizione), quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0.

L’Hammarby, nella partita trasmessa in diretta da Sportitalia, alle 14.30 di domenica, ha vinto sul mai banale campo dell’Östersunds, che stava attraversando una serie positiva (una sola sconfitta nelle ultime 10 gare). I Bajen, non senza qualche difficoltà, hanno imposto alla distanza il loro maggiore tasso tecnico, aggiudicandosi l’intera posta.

Davanti a loro, mezzi passi falsi dell’Elfsborg (pari a reti inviolate col Varbergs) e dell’Häcken, che ha dovuto rimontare in casa il doppio svantaggio a opera del Mjalby, il quale si conferma come una delle più belle realtà dell’Allsvenskan in questa tormentata stagione.

Combattutissima anche la sfida, nel posticipo di ieri, tra Norrköping e AIK, con gli Gnaget (probabilmente, in questo momento, la squadra più in forma del torneo) che, dopo essere passati in vantaggio per primi, hanno subito la rimonta avversaria, per poi trovare il pareggio all’87’, grazie a un calcio di rigore trasformato da Larsson.

Sebastian Larsson! AIK har kvitterat mot Norrköping pic.twitter.com/hgazlIC0zS — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) October 26, 2020

In coda, nello scontro diretto tra Kalmar e Falkenbergs, ha prevalso la paura: il risultato, uno 0-0 che potrebbe non bastare a nessuno. L’Helsingborg ha invece pagato dazio sul campo dell’Örebro, che si è guadagnato una salvezza tranquilla e per niente scontata togliendosi, tra l’altro, qualche bella soddisfazione contro squadre decisamente più titolate. Per i rossoblù, la rete del 3-2 di Svensson su punizione è però arrivata troppo tardi per raddrizzare le sorti dell’incontro.

Max Svensson! Fin frispark när Helsingborg reducerar pic.twitter.com/qK7Cz1UKXz — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) October 25, 2020

Ci aspetta quindi un finale pirotecnico, perlomeno per l’assegnazione dei due posti alle spalle dei probabili vincitori e per quelli, invece, che costeranno la retrocessione. A rischio, come sappiamo, tra le altre, anche due grandi del calcio svedese come Göteborg ed Helsingborg: e, probabilmente, tutto si deciderà agli ultimi istanti del torneo.

Per finire, sono stati fissati i recuperi delle sfide rinviate nelle scorse settimane: Häcken-Djurgården si giocherà alla Bravida Arena di Hisingen domani, mentre Sirius-AIK avrà luogo a Uppsala il giorno dopo, entrambe con calcio d’avvio alle 19. Ve ne daremo conto, come d’abitudine, attraverso il nostro profilo Twitter.

Allsvenskan 2020 25/a giornata – risultati

Sabato 24 ottobre

Häcken-Mjalby 2-2 (0-1)

Djurgården-Sirius 4-0 (0-0)

Domenica 25 ottobre

Kalmar-Falkenbergs 0-0

Östersunds-Hammarby 1-3 (0-0)

Malmö-Göteborg 3-1 (2-1)

Örebro-Helsingborg 3-2 (2-0)

Lunedì 26 ottobre

Norrköping-AIK 2-2 (0-1)

Varbergs-Elfsborg 0-0

CLASSIFICA PROVVISORIA ALLSVENSKAN 2020 – 25/a giornata – Häcken, Djurgården, Sirius e AIK una partita in meno

Pos. Squadra Gol fatti/subiti Punti | Pos. Squadra Gol fatti/subiti Punti 1 Malmö 51/25 50 | 9 Örebro 32/36 33 2 Norrköping 51/37 40 | 10 Mjalby 37/41 32 3 Häcken 38/24 40 | 11 AIK 26/28 31 4 Elfsborg 39/32 40 | 12 Varbergs 33/38 28 5 Djurgården 39/27 39 | 13 Göteborg 27/39 24 6 Hammarby 41/36 39 | 14 Helsingborg 28/41 22 7 Sirius 40/41 35 | 15 Falkenbergs 26/42 20 8 Östersunds 26/29 33 | 16 Kalmar 26/44 20

Legenda: qualificata ai preliminari di CL, qualificate ai preliminari di EL, allo spareggio per non retrocedere con la terza classificata in Superettan, retrocesse in Superettan