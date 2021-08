Allsvenskan 2021: risultati, commenti e classifica

Sorpasso in Allsvenskan: il Djurgården, battendo in casa l’Häcken (al primo stop con Høgmo in panchina), ha scavalcato il Malmö (che aveva già disputato l’incontro in programma oggi contro l’Elfsborg il 20 maggio, vincendo 2-1) in testa alla classifica.

Succede tutto nella ripresa: il Djurgården è passato in vantaggio al 48′ grazie a un’autorete di Carlsson, favore “generosamente” restituito da Witry 9′ più tardi. I padroni di casa, tuttavia, non si sono arresi e, al 64′, hanno trovato la rete decisiva con Jacob Une Larsson, il più rapido di tutti ad arrivare su una seconda palla in area giallonera. Qua sotto, nel Tweet di Dplus, la rete che vale il primato provvisorio in classifica per gli Järnkaminerna.

Hemmalaget med snabb replik! Une Larsson ser till att Djurgården leder med 2-1 Se matchen på https://t.co/U8GJcAKnx2 pic.twitter.com/k3MUsNAX3s — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) August 1, 2021

Solo un pareggio, invece, per l’Hammarby in casa dell’Östersunds. I Bajen, sotto di un gol alla fine del primo tempo per una rete di Patrick Kpozo, bravo a finalizzare una rapida azione offensiva dei suoi. Nella ripresa, i biancoverdi di Stoccolma hanno riacciuffato il risultato con una rete di Selmani, al terzo centro in stagione.

Più in basso il Kalmar, grazie a Oliver Berg, al quinto centro stagionale, ha battuto di misura il Mjällby, rimanendo così lontano dalla zona calda della graduatoria, dove rimangono invece i gialloneri. Anche Victor Edvardsen del Degerfors è tornato al gol, portando avanti i suoi contro il Varbergs che, però, al 77′, ha riportato in parità l’incontro grazie a Matthews, abile a sfruttare un rimpallo favorevole per insaccare una rete che potrebbe essere molto importante in ottica salvezza.

Nei posticipi, il Göteborg ha incassato un altro risultato negativo, venendo sconfitto in casa dal Norrköping, che non perde così il contatto con le zone nobili della graduatoria. Stessa sorte per l’AIK, che ha superato di misura in casa l’Halmstad, mentre l’Örebro è tornato alla vittoria (che mancava dalla seconda giornata) in casa del Sirius, che gli consente di lasciare l’ultimo posto in graduatoria.

Allsvenskan 2021 13/a giornata – risultati

Sabato 31 luglio

Degerfors-Varbergs 1-1 (0-0)

Domenica 1 agosto

Djurgården-Häcken 2-1 (0-0)

Östersunds-Hammarby 1-1 (1-0)

Kalmar-Mjälby 1-0 (0-0)

Lunedì 2 agosto

Göteborg-Norrköping 1-2 (0-2)

AIK-Halmstad 1-0 (1-0)

Sirius-Örebro 1-2 (0-1)

CLASSIFICA PROVVISORIA ALLSVENSKAN 2021 – 13/a giornata

Pos. Squadra Gol fatti/subiti Punti | Pos. Squadra Gol fatti/subiti Punti 1 Djurgården 24/8 30 | 9 Göteborg 15/16 15 2 Malmö 31/16 29 | 10 Halmstad 10/11 15 3 AIK 17/12 24 | 11 Degerfors 14/21 15 4 Elfsborg 19/13 23 | 12 Sirius 15/25 15 5 Hammarby 25/17 22 | 13 Varbergs 16/22 13 6 Norrköping 17/13 20 | 14 Örebro 9/25 11 7 Kalmar 12/14 17 | 15 Mjälby 9/16 10 8 Häcken 18/18 16 | 16 Östersunds 15/19 9

Legenda: qualificata ai preliminari di ChL, qualificate ai preliminari di CL, allo spareggio per non retrocedere con la terza classificata in Superettan, retrocesse in Superettan