ATP Masters 1000 Cincinnati: il tabellone e i risultati

Più di 5 mesi dopo riecco anche il tennis maschile: la pandemia del Coronavirus ha fermato il mondo e lo sport con la racchetta è stato quello che più ne ha risentito visto il suo continuo viaggiare in tutto il mondo ogni settimana. Si riparte con il Masters 1000 di Cincinnati che però si disputa a New York, all’interno della bolla costruita appositamente in vista dello slam che seguirà questo torneo. La partecipazione dei giocatori è stata una scelta non facile, a parte per Federer che sta recuperando da un’intervento chirurgico e che quindi salta tutta la stagione. Sarà presente Djokovic, mentre non ci sarà Nadal che ha preferito stare in Europa per preparare i tornei sulla terra. Tra gli azzurri sono presenti Berrettini, Caruso e Sonego.

PRIMO TURNO

Parte alta

1 Djokovic – bye

Q Berankis – WC Paul

WC Sandgren – Sonego

15 Auger-Aliassime – Basilashvili

12 Shapovalov – Čilić

de Minaur – Struff

Paire – Ćorić

7 Goffin – bye

3 Medvedev – bye

Q McDonald – Q Giron

Q Harris – Fritz

13 Garin – Q Bedene

11 Khachanov – Bublik

Carreño Busta – Lajović

Gasquet – Q Wolf

8 Bautista Agut – bye

PARTE BASSA

6 Berrettini – bye

Q Korda – Q Ruusuvuori

Q Norrie – Opelka

9 Schwartzman – Ruud

16 Isner – Hurkacz

Mannarino – Millman

PR Anderson – Edmund

4 Tsitsipas – bye

5 A.Zverev – bye

WC Tiafoe – WC Murray

Raonic – Querrey

10 Rublev – Evans

14 Dimitrov – Humbert

Q Fucsovics – Q Gombos

Krajinović – Q Caruso

2 Thiem – bye