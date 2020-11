ATP Masters 1000 Parigi Bercy: il tabellone e i risultati

Rate this post





A Parigi Bercy va in scena l’ultimo Masters 1000 della stagione prima delle ATP Finals: in questa stagione tribolata Djokovic è già certo di concludere l’anno al primo posto e ha così deciso di non prendere parte al torneo lasciando strada spianata a Nadal, l’unico vero favorito. Ancora assente Federer, non sembrano esserci avversari in grado di impensierire lo spagnolo: Rublev è il più in forma, ma non dimentichiamoci anche Medevedev e Thiem. Gli italiani ai nastri di partenza sono Cecchinato, Sonego, Berrettini, Travaglia e Caruso.

Parte alta

1 Nadal – bye

López – Krajinović 7-6, 6-1

Thompson – Q Delbonis 6-2, 6-3

15 Ćorić – Q Fucsovics 7-6, 6-1

9 Carreño Busta – WC Gaston

Struff – Basilashvili 6-4, 6-2

Q Gombos – Q Cecchinato 6-2, 7-6

8 Goffin – bye

4 A.Zverev – bye

Kecmanović – Millman

Nishioka – Andújar

Mannarino – Lajović

12 Wawrinka – Evans

Simon – Paul

LL Albot – Hurkacz 7-5, 6-7, 6-4

5 Rublev – bye

Parte bassa

6 Schwartzman – bye

Gasquet – Fritz

LL Coria – WC Bonzi

11 Khachanov – Q Davidovich Fokina

16 de Minaur – Travaglia 6-4, 6-4

Sonego – Bublik

Anderson – LL Đere

3 Medevedev – bye

7 Berrettini – bye

Q Giron – Ramos Viñolas 6-3, 4-6, 6-1

WC Herbert – Sandgren

10 Raonic – Bedene

14 Auger-Aliassime – Čilić

WC Moutet – LL Caruso 3-6, 7-6, 6-3

Humbert – Ruud 4-6, 6-2, 7-6

2 Tsitsipas – bye

SECONDO TURNO

Parte alta

1 Nadal – López

15 Ćorić – Thompson

– Struff

8 Goffin – Q Gombos

4 A.Zverev –

–

–

5 Rublev – LL Albot

Parte bassa

6 Schwartzman –

–

16 de Minaur –

3 Medevedev –

7 Berrettini – Q Giron

–

–

2 Tsitsipas –

