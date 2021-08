Baseball – La Fortitudo perde lo scettro. San Marino è Campione d’Italia

Il 2021 è l’anno sportivo anche per San Marino. Dopo le storiche medaglie conquistate ai recenti Giochi Olimpici, la Repubblica del Monte Titano ha celebrato ieri sera la vittoria nel campionato italiano di baseball, il quinto nella storia del club sanmarinese. La squadra guidata dal coach Doriano Bindi si è presa una personale rivincita sulla Fortitudo Bologna interrompendo un dominio felsineo che durava dal 2018.

Una stagione lunga e anomala per il baseball italiano, che quest’anno ha dovuto abbandonare l’idea di una League di A1 con poche compagini sposando invece la fusione tra le due principali categorie e la creazione di una Serie A unica con ben 32 formazioni ai nastri di partenza. Una formula che ha fatto storcere il naso a molti, ma che al tempo stesso ci ha fatto apprezzare l’incredibile campionato del Cagliari arrivato alla Poule Scudetto dopo anni passati tra le categorie inferiori. La fase finale alla fine ha promosso le compagini con più continuità nell’arco della stagione riportando per la terza volta consecutiva alle Italian Baseball Series la Fortitudo Bologna, arrivata alle finali da imbattuta, e San Marino.

Epilogo in cui ha dominato subito l’equilibrio. In gara 1 infatti sono serviti ben dodici inning prima di attendere il fuoricampo di Federico Celli, che ha consegnato il primo punto a San Marino e ha interrotto la serie vincente della Fortitudo di 25 partite. I Campioni d’Italia però hanno saputo rispondere dominando gara 2 sfruttando le difficoltà del lanciatore Di Raffaele con un break importante nel primo inning. La stessa grinta è mancata nelle successive due partite in cui si è messa in luce la maggior stabilità sanmarinese: ieri sera al Serravalle nonostante un timido tentativo di rimonta da 0-3 i felsinei hanno dovuto capitolare consegnando il trono ai rivali.

Adesso il baseball nostrano sfrutterà una piccola pausa per poi concentrarsi sul Campionato Europeo in programma dal 12 al 19 settembre in Piemonte. Dopo 21 anni la rassegna continentale torna in Italia: gli azzurri sono tra i favoriti insieme all’Olanda, vincitrice delle ultime tre edizioni, ma occhio anche alla formazione israeliana.

Gara 1: Fortitudo Bologna-San Marino 4-6 al 12° inning

Gara 2: San Marino-Fortitudo Bologna 7-17

Gara 3: Fortitudo Bologna-San Marino 3-5

Gara 4: San Marino-Fortitudo Bologna 12-3