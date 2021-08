Beach volley – Brillano le coppie italiane a Budapest. Separazione in vista per Lupo-Nicolai

Italia grande protagonista nel torneo di Budapest del circuito World Tour 1 stella di beach volley. Due giovani coppie italiane infatti si sono messe in luce raggiungendo la finale con alterni destini. Nel tabellone femminile successo di Chiara They e Sara Breidenbach che hanno trionfato nella capitale magiara in maniera perfetta senza cedere neanche un set lungo tutto il loro percorso. Entrambe si erano già messe in luce a Sofia ai primi di agosto quando salirono sul podio giocando però con compagne diverse. Epilogo diverso per Tobia Marchetto e Gianluca Dal Corso nel tabellone maschile; i due ragazzi veneti sono stati sconfitti in finale dai finlandesi Nurminen/Siren per 21-19, 21-17, bissando in questo modo il secondo posto ottenuto a Sofia (in quell’occasione furono sconfitti dagli olandesi Boehle/Van werkhoven).

Nel frattempo a tener banco in casa Italia è il destino di Paolo Nicolai e Daniele Lupo, la coppia più emblematica del nostro movimento, argento a Rio 2016, rischia di sciogliersi secondo l’indiscrezione di Gian Luca Pasini della Gazzetta dello Sport. Voci al momento che non sono state confermate ma neanche smentite; il mancato podio a Tokyo e l’uscita di scena ai quarti di finale del Torneo olimpico potrebbero aver lanciato l’impulso di rimettersi in discussione in questa seconda parte di carriera, con la volontà di presentarsi a Parigi 2024 sotto una veste nuova. Ranghieri, Rossi, Carambula, il totonomi è già partito per ipotizzare ciò che dovremo attenderci dalla prossima stagione. Il presente però sono le finali del World Tour a Cagliari dove i tifosi italiani sperano di vedere Nicolai-Lupo ancora insieme, forse proprio per l’ultima volta. Le dichiarazioni di Nicolai fanno ben sperare sotto questo punto di vista.