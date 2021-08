Beach volley – Europei amari per la coppia Lupo-Nicolai

A poche settimane di distanza dalla chiusura dei Giochi Olimpici mancato riscatto per il beach volley italiano agli Europei di Vienna. Il duo nostrano formato da Daniele Lupo e Paolo Nicolai, testa di serie numero 6 del torneo, non è riuscito a replicare il podio dello scorso anno; alla base di questo insuccesso soprattutto un tabellone proibitivo, che ha costretto i due azzurri a opporsi subito agli ottavi ai fortissimi norvegesi Christian Sorum e Anders Mol campioni olimpici in carica e vincitori delle ultime tre rassegne continentali. Nonostante un secondo set tiratissimo, chiuso sul 29-27, Lupo e Nicolai hanno alzato bandiera bianca contro la superiorità degli scandinavi.

Sedicesimi fatali per Enrico Rossi e Adrian Carambula, l’altra coppia azzurra maschile presente a Tokyo 2020, mentre Jakob Windisch e Samuele Cottafava hanno chiuso l’avventura continentale nella fase a gironi con due sconfitte. Nel tabellone femminile l’Italia era rappresentata dall’esperienza di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Per le due azzurre una buona partenza contro le russe Birlova/Frolova; nella seconda sfida contro le tedesche Laboureur/Tillmann il primo set ha sorriso alla coppia italiana, ma dal secondo in poi si è spenta totalmente la luce. Trama che si è ripetuta anche nella prima partita dei sedicesimi dove la coppia azzurra ha strappato il primo set alle olandesi Stam/Schoon, ma poi è calata sulla distanza.

Oggi le finali del torneo maschile. Sorum/Mol sono alla ricerca del quarto Europeo consecutivo. A sorpresa fuori dalla corsa al podio invece i russi Krasilnikov/Stoyanovskiy, vice campioni olimpici, e i lettoni Plavins/Tocs. Resta in Svizzera il titolo femminile: la coppia Bertshacrt/Huberli succede infatti alla connazionali Heidrich/Verge-Depre. Argento Olanda con Stam/Schoon, bronzo per le tedesche Borger/Sude.