Calcio a 5 – Il titolo verrà assegnato nella Final Four di Pesaro

Con il passaggio del turno della Feldi Eboli è stato completato il quadro delle semifinaliste scudetto del calcio a 5 maschile. Ora tutto verrà deciso nell’arco di quattro giorni al Pala Nino Pizzi di Pesaro; sarà infatti l’impianto pesarese a ospitare le fasi conclusive del campionato 2020-21 in una Final Four in programma dal 17 al 21 giugno. La decisione di cambiare la formula dei playoff è stata presa dalla Divisione Nazionale in seguito all’allungamento della stagione dopo il rinvio del match dei quarti Feldi Eboli-Petrarca. A differenza delle classifiche Final Four, stavolta semifinali e finali si disputeranno con match di andata e ritorno anche se la sede di gioco sarà sempre la stessa; in casa di parità sono previsti tempi supplementari e calci di rigore. Quattro giorni di gare intensi senza sosta, a fare la differenza sarà senza dubbio la qualità tecnica, ma avrà un fattore decisivo anche la resistenza fisica degli elementi della rosa. Un aspetto che non dovrà sottovalutare l’Italservice Pesaro, la grande favorita dopo l’eliminazione con largo anticipo dei rivali dell’Acqua&Sapone.

Questo il programma gare della Final Four Scudetto

17 giugno 2021 SEMIFINALI ANDATA

CAME DOSSON – META CATANIA Ore 17.30

ITALSERVICE – FELDI EBOLI Ore 20.30

18 giugno 2021 SEMIFINALI RITORNO

META CATANIA – CAME DOSSON Ore 17.30

FEDLI EBOLI – ITALSERVICE Ore 20.30

20 giugno 2021 FINALE ANDATA Ore 21.00

21 giugno 2021 FINALE RITORNO Ore 20.30