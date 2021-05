Campionato Primavera Femminile 2020-2021, la finale sarà Juventus-Roma

Si sono giocate Al “Mapei Football Center” di Sassuolo le due semifinali della “Final Four” che decideranno la vincitrice del campionato Primavera Femminile 2020-2021: a contendersi il titolo di Campionessa Primavera Femminile saranno la Juventus di Silvia Piccini e la Roma di Fabio Melillo.

Nella prima semifinale, che vedeva contrapposte la Juventus e la Florentia San Gimignano di Roberto Castorina, con le bianconere che hanno dominato in lungo e in largo la gara già dal primo tempo grazie a una grandissima prestazione della Pfattner, capace di siglare la sua personale tripletta in poco più di trenta minuti. La Florentia tenta una reazione ma nel finale le undici di Piccini insistono e la Florentia di Castorina soffre, incassando altre tre reti con Giordano, Beccari e Berti in pieno recupero.

La seconda semifinale ha visto di fronte la Roma di Fabio Melillo, detentrice del titolo, e l’Inter di Sebastain De La Fuente: le giallorosse passano in vantaggio al 15’ con Tarantino che, servita di tacco da Corelli in area, ribadisce in rete la conclusione parata la prima volta da Gilardi, e a inizio ripresa raddoppiano con un calcio di rigore concesso per atterramento in area di Tarantino da parte di Vergani e trasformato da Boldrini nonostante l’intuizione del portiere nerazzurro.

La finalissima di sabato pomeriggio alle ore 16:30 replica l’ultimo atto della scorsa edizione, che assegnò il titolo alle capitoline. Le nerazzurre invece scenderanno in campo nella sfida per il terzo e quarto posto contro la Florentia San Gimignano sabato alle 10:30.

Risultati delle semifinali del Campionato Femminile Under 19 2020-21

Juventus–Florentia San Gimignano 6-0 14’, 44’ e 50’ Pfattner, 83’ Giordano, 90’ Beccari, 90+1’ Berti

Inter–Roma 0-2 15’ Tarantino, 49’ rig. Boldrini

Programma della gara per il 3°/4° posto del Campionato Femminile Under 19 2020-21

Florentia San Gimignano–Inter (sabato 29 maggio, ore 10.30)

Programma della Finale del Campionato Femminile Under 19 2020-21

Juventus–Roma (sabato 29 maggio, ore 16.30)