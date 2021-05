Campionato Primavera Femminile 2020-2021, sorteggiate le finali

Siamo arrivati all’ultimo atto del Campionato Primavera Femminile 2020-2021: il 19 maggio 2021 è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale 154/DCF che definisce quali saranno gli incontri delle quattro semifinaliste (Juventus, Florentia San Gimignano, Roma e Inter) che si giocheranno il titolo nella Final Four.

Per arrivare a queste Final Four ben 26 società (le squadre che hanno partecipato ai campionati di Serie A Femminile e Serie B Femminile per la stagione sportiva 2020-2021) si sono sfidate prima in dei gironi eliminatori con gare di andata e ritorno e poi attraverso degli scontri diretti nei quarti di finale, anche qui con gare di andata e ritorno. La Juventus è arrivata alla Final Four superando agilmente il Napoli con un complessivo di 13-1, la Roma ha battuto il Sassuolo con un complessivo di 9-0, l’Inter ha battuto la Lazio con un coplessivo di 8-1 mentre la Florentia ha faticato più di tutte, vincendo per un 4-2 complessivo contro l’Hellas Verona.

Le gare, che si giocheranno tutte al “Mapei Football Center” di Sassuolo, prenderanno il via giovedì 27 maggio alle 12:00 con la prima semifinale che vedrà di fronte la Juventus di Silvia Piccini e la Florentia di Roberto Schiumarini, mentre alle 17:30 si proseguirà con la seconda seminale tra le campionesse in carica della Roma del pluripremiato mister Fabio Melillo e l’Inter di Sebastian de la Fuente. Sabato 29 maggio alle 10.30 è invece previsto il calcio d’inizio della finale per il terzo e quarto posto, che precederà di poche ore la sfida che metterà in palio il titolo e che si giocherà alle 16:30. Tutte e quattro le gare potranno essere seguite in diretta sul sito della FIGC.

A partire dalla stagione sportiva 2021-2022 il campionato avrà un nuovo format, che prevederà l’istituzione di 2 diverse categorie, il Campionato Primavera 1 e il Campionato Primavera 2, che si svolgeranno con gare di andata e ritorno e che prevederanno retrocessioni e promozioni: le prime quattro classificate di ciascun girone attuale (Juventus, Inter, Verona, Sassuolo, Roma, Florentia, Lazio e Napoli) saranno ammesse direttamente al Campionato Primavera 1 mentre le altre quattro squadre di questo girone sranno scelte tra quelle quelle meglio posizionate nel ranking sportivo degli ultimi tre anni (2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021) tra quelle non eventualmente già ammesse in base alla classifica finale dei gironi 2020-2021. Le rimanenti 14 società comporranno l’organico del Campionato Primavera 2 e la partecipazione a questo girone sarà estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Divisione Calcio Femminile, ad altre società di LNPA e LNPB che ne facciano richiesta.