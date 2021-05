Champions League-Europa League: pronostici semifinali

Posted on

Rate this post L’epoca d’oro della Nazionale francese è indissolubilmente legata al periodo 1998-2000, quando arrivarono in rapida successione un titolo mondiale e la corona europea. Quei trionfi ebbero una particolarità, per i galletti: un terminale offensivo spuntato, che però non pregiudicò le vittorie della squadra. 1998. La Francia si appresta a ospitare per la […]