Champions League-Europa League: pronostici semifinali

Ecco in nostri pronostici per l’andata delle semifinali di Champions League ed Europa League 2020-2021:

REAL MADRID-CHELSEA

La sfida d’andata si gioca in Spagna e c’è da aspettarsi un Real Madrid determinato a indirizzare la qualificazione alla finale già nella gara in casa. I blancos sono in lotta con Barcellona e Atlético per la conquista della Liga, mentre il Chelsea deve sgomitare in Premier per mantenere l’attuale quarto posto. Suggeriamo il segno 1, il No Gol e il risultato esatto 2-0. Come primo marcatore optiamo per Benzema.

PSG-MANCHESTER CITY

La semifinale degli sceicchi si presenta come la più equilibrata: si sfidano due squadre dal potenziale immenso, costruite con ingenti quantità di denaro spese sul mercato. I francesi, essendo arrivati in finale l’anno scorso, potrebbero avere qualcosa in più dal punto di vista dell’esperienza. Tuttavia, gli inglesi hanno già messo al sicuro il titolo in Premier, mentre i parigini sono secondi alle spalle del Lille in Ligue 1. Anche in questo caso pronostichiamo l’1, il gol di entrambe le squadre e il risultato esatto 3-1. Come primo marcatore scegliamo Mbappé.

MANCHESTER UNITED-ROMA

Dopo aver eliminato il Milan, lo United prova a far fuori un’altra italiana nel cammino che conduce alla finale. Gli inglesi sono secondi in solitaria in Premier, mentre la Roma è ormai tagliata fuori dalla corsa ai primi quattro posti in Serie A. Ci aspettiamo una gara combattuta e poco emozionante dal punto di vista realizzativo, quindi tentiamo il segno X, l’Under 2.5 e il risultato esatto 1-1. Come primo marcatore tentiamo Mkhitaryan.

ARSENAL-VILLARREAL

Entrambe le squadre non stanno conducendo un campionato di prima fascia e l’Europa League rappresenta l’ancora di salvezza per l’intera annata. Sulla carta gli inglesi potrebbero avere qualcosa in più, ma ci attendiamo una partita equilibrata. Puntiamo sul segno X e sul risultato esatto 0-0.