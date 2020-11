Champions League: pronostici terza giornata gironi

Posted on

Rate this post L’Atalanta inciampa di nuovo: dopo la sconfitta del San Paolo di settimana scorsa, un altro ko, stavolta intenro: la Sampdoria si impone 3-1 in una gara in cui Gasperini ha osato troppo, lasciando fuori tanti titolari (tranne Gómez: lui, sempre in campo) e affidandosi a numerose seconde linee, per preservare le energie […]