Copa Libertadores 2020, risultati andata semifinali

L’incubo brasiliano torna a materializzarsi sul River Plate un anno dopo la sconfitta in finale contro il Flamengo. Questa volta è il Palmeiras a far capitolare la squadra di Gallardo nella semifinale di andata di questa edizione. Al Libertadores de América (Monumental inagibile causa lavori in corso), i brasiliani vincono in trasferta 3-0 mettendosi in una condizione di enorme vantaggio in vista della sfida di ritorno in programma la settimana prossima all’Allianz Parque. Il River paga a carissimo prezzo gli errori individuali e una fase difensiva a tratti imbarazzante. Dopo un buon inizio degli argentini (conclusione di Borré respinta da Weverton), un doppio errore di Armani (rinvio sui piedi dell’avversario e mancato intervento a seguire) regala di fatto i gol del vantaggio biancoverde a Rony al 27′. A inizio ripresa ancor più grave l’errore di Rojas, che ripete lo sbaglio fatto pochi giorni fa contro il Boca Juniors, facendosi saltare con facilità disarmante da Luiz Adriano. Per l’ex attaccante del Milan è un gioco da ragazzi involarsi solitario verso la porta avversaria e battere Armani per il 2-0. A questo punto il River prova a scuotersi, ma i colpi di testa di Borré e Carrascal non hanno successo. E proprio Carrascal determina la fine dei giochi: al 60′ infatti il colombiano si fa espellere dopo aver rifilato un inutile calcio da dietro a Gabriel Menino. Sul conseguente calcio di punizione arriverà il 3-0 del Palmeiras col colpo di testa dell’uruguaiano Viña. Aumentano quindi le possibilità di Abel Ferreira di ripetere quanto fatto l’anno scorso da Jorge Jesus col Flamengo: partire dal Portogallo per vincere la Copa Libertadores.

Tutto invece aperto in vista del ritorno tra Boca Juniors e Santos. Alla Bombonera infatti le due squadre hanno pareggiato 0-0 rinviando ogni discorso alla partita della prossima settimana a Vila Belmiro. Il Santos ha dimostrato una buona organizzazione difensiva rischiando solo su un tiro ravvicinato di Salvio. Il Boca evita però di subire reti in casa e per passare il turno avrà ora a disposizione anche url pareggio con gol.

RISULTATI (ritorno 13-14 gennaio)

River Plate-Palmeiras 0-3 27′ Rony, 47′ Luiz Adriano, 62′ Viña

Boca Juniors-Santos 0-0