Coppa Italia Femminile, la finale sarà Milan-Roma

La prima competizione della stagione per il calcio femminile è ormai giunta al suo atto finale e il campo ha decretato chi saranno le finaliste dell‘edizione 2020-2021 della Coppa Italia Femminile TIMVISION: saranno infatti la Roma di Betty Bavagnoli e il Milan di Maurizio Ganz a tentare di aggiudicarsi l’ambito trofeo.

La Roma arriva alla finale dopo una doppia sfida ricca di emozioni contro la Juventus Campionessa d’Italia: nella gara di andata disputata al “Tre Fontane” la padrone di casa passarono subito in vantaggio con la rete di Serturini, servita alla perfezione da Andressa, e si fecero raggiungere ad inizio ripresa dalla rete di Hurtig, ma vinsero nel finale grazie a Thomas, abile a ribadire in rete una conclusione di Serturini.

Nella gara di ritorno, a Vinovo, i ritmi sono subito altissimi e fioccano le occasioni fino al 18′ quando la Juventus sblocca il punteggio grazie al colpo di testa di Pedersen su cross di Caruso. Tante occasioni e portieri chiamate agli straordinari fino alla ripresa, quando la gara si accende con prima un gol annullato a Lazaro per fuorigioco e poi il pareggio capitolino con la francese Thomas. Pochi minuti dopo Lazaro non sbaglia di testa e le ragazze di Rita Guarino reagiscono nei minuti finali tentando il tutto per tutto, ma le reti di Girelli e Gama nel recupero non bastano per superare le avversarie nel conteggio dei gol tra casa e trasferta.

Nell’altra gara, che ha visto il più classico dei derby tra Milan e Inter, nella gara di andata le nerazzurre di Sorbi si sono aggiudicate il primo atto grazie alle reti in avvio di gara di Marinelli e Möller, con la rete di Giacinti che ha tenuto aperto il discorso qualificazione e che si è rivelata poi decisiva nel computo finale, al netto dei pali colpiti da Grimshaw e Debever nella ripresa.

Nella gara di ritorno disputata al “Vismara” le rossonere trovano subito il vantaggio con Boquete che sigla la sua doppietta in pochi minuti, prima trovando l’angolino vincente su assist di Giacinti e poi saltando il portiere avversario dopo l’assist di testa di Dowie sul filo del fuorigioco. Nella ripresa le nerazzurre non demordono e accorciano le distanze con la “solita” Marinelli, imbeccata alla perfezione da Alborghetti, ma si vede che è giornata di doppiette in casa milanista e Dowie decide di impreziosire la sua prestazione con due reti in meno di otto minuti, la prima deviando sotto porta il traversone di Tucceri Cimini e la seconda di testa su cross di Bergamaschi. La rete nel finale di Möller rende solo meno amara la sconfitta per l’undici di Attilio Sorbi che fino alla gara di andata stava cullando il sogno della sua prima storica finale al femminile.

Risultati della 1a semifinale di ritorno della Coppa Italia TIMVISION 2020-21

Coppa Italia Femminile TIMVISION 2020-21, risultati gare di andata:



Roma–Juventus 2-1 2’ Serturini (R), 49’ Hurtig (J), 88’ Thomas (R)

Inter–Milan 2-1 4’ Marinelli (I), 12’ Möller (I), 14’ Giacinti (M)

Coppa Italia Femminile TIMVISION 2020-21, risultati gare di ritorno:

Juventus–ROMA 3-2 18’ Pedersen (J), 77’ Thomas (R), 82’ Lazaro (R), 90’+2’ Girelli (J), 90’+6’ Gama (J)

MILAN–Inter 4-2 8’ e 14’ Boquete (M), 61’ Marinelli (M), 79’ e 86′ Dowie (M), 90’+1’ Möller (I)

Coppa Italia Femminile TIMVISION 2020-21, Finale, 30 maggio:

Roma-Milan