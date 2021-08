CSSL svizzera 2021/22: risultati, commenti e classifica

Nella CSSL Super League, a parte la vittoria del Lugano in casa contro il San Gallo, che vi abbiamo raccontato ieri dallo stadio di Cornaredo, prima sconfitta stagionale per lo Young Boys campione, probabilmente distratto dalla campagna europea, ormai entrata nel vivo. Se i bernesi supereranno l’ostacolo Cluj, se la vedranno, nel playoff decisivo, per l’accesso alla fase a gironi di Champions League, con gli ungheresi del Ferencvárosi, che ha battuto in casa 2-0 lo Slavia Praga. Dal punto di vista economico, un obiettivo che vale una stagione.

Sabato, nell’anticipo, i campioni in carica si sono inchinati al Sion dell’ex Hoarau, in panchina. Decisivo, per il successo dei vallesani, il rigore trasformato da Grgić, al 24′, e concesso per un fallo ingenuo di Maceiras su Bua. Analoga occasione non è invece stata sfruttata da Sierro, che si è visto respingere il tiro dagli undici metri da Fayulu, il quale sostituiva tra i pali Fickentscher. Qua sotto le immagini della sfida del Tourbillon.

🎥 Revivez les meilleurs moments de la victoire d’hier face au champion en titre Young Boys ! 🔥 Le FC Sion s’est imposé grâce à Anto Grgic 😍#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) August 8, 2021

Ma non è tutto: altre cattive notizie per i bernesi arrivano dall’infermeria. Già privi del capitano Lustenberger, i gialloneri dovranno infatti fare a meno anche di Sandro Lauper. L’ex Thun, infatti, a causa di un problema ai legamenti della caviglia destra, dovrà rimanere ai box per tre settimane, che si annunciano fondamentali per i destini dello Young Boys in Europa.

Al contrario, volano Basilea e Zurigo. I renani, in buona forma anche in Europa, hanno inflitto una pesante punizione al Servette, che è tornato sulle rive del Lemano con 5 reti a carico. In grandissima forma Cabral (quaterna per lui), mentre è andato ancora una volta a segno Esposito, questa volta dal dischetto.

I rossoblù, tuttavia, non sono soli: al loro fianco ci sono infatti i rivali storici dello Zurigo. Sotto la guida del nuovo tecnico Breitenreiter, i tigurini sono usciti con i tre ponti anche dalla swissporarena di Lucerna, analogamente a ciò che avevano fatto nella prima giornata a Cornaredo.

A differenza delle altre occasioni, questa volta i biancoblù hanno vinto in rimonta, e contro una squadra tignosa, nonostante il rovescio subito in settimana, sempre in casa, contro il Feyenoord. Nonostante la rete di Ugrinic, gli ospiti non si sono persi d’animo, ribaltando il risultato già nella prima frazione con Kryeziu e Kramer. Nel secondo tempo, ci ha pensato l’ex Bellinzona Marchesano a chiudere in cassaforte i tre punti, trasformando con grande classe un calcio di punizione.

Primo successo in stagione anche per il Grasshopper, che ha superato, al Letzigrund, un buon Losanna il quale, tuttavia, rimane ancora al palo. Per gli zurighesi, doppietta di Campana (seconda rete su rigore, con un cucchiaio) e rete, di testa, da parte di Gomes, dopo che Husic aveva accorciato le distanze per i vodesi, sfruttando una seconda palla su corta respinta del portiere avversario. Turno da dimenticare, dunque, per le due squadre lemaniche.

CSSL svizzera 3/a giornata – risultati

Sabato 7 agosto

Grasshopper-Losanna 3-1 (1-0)

Sion-Young Boys 1-0 (1-0)

Domenica 8 agosto

Lugano-San Gallo 2-1 (2-0)

Lucerna-Zurigo 1-3 (1-2)

Basilea-Servette 5-1 (2-0)

CLASSIFICA PROVVISORIA CSSL SVIZZERA 2021/22 – 3/a giornata

Pos. Squadra Diff. reti Punti | Pos. Squadra Diff. reti Punti 1 Basilea +11 9 6 Grasshopper 0 4 2 Zurigo +6 9 | 7 Servette -5 3 3 Lugano +1 6 | 8 Sion -5 3 4 San Gallo 0 4 | 9 Lucerna -3 1 5 Young Boys 0 4 | 10 Losanna -5 0

Legenda: qualificate ai preliminari della ChL, qualificate ai preliminari di CL, allo spareggio per non retrocedere con la 2/a di Challenge League, retrocessa in Challenge League