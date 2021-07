CSSL svizzera 2021/22: risultati, commenti e classifica

Riparte, nei tempi consueti, la Super League svizzera che, da quest’anno, si chiamerà Credit Suisse Super League. Come anticipato, si comincerà con il pubblico presente, sperando che la campagna vaccinale, che procede anche qua a grandi passi, metta fine alla pandemia.

Tornando a parlare di calcio giocato, spicca subito come sia del tutto saltato il fattore campo: cinque vittorie, tutte in trasferta. La prima è stata, manco a dirlo, quella dello Young Boys. I bernesi, nell’anticipo di sabato alla swissporarena di Lucerna sono infatti usciti con la posta piena, dopo una sfida pirotecnica, giocata a ritmi decisamente elevati, contro l’undici di Celestini.

I bernesi, in vantaggio per primi con Elia al 14′, si sono visti raggiungere e superare grazie alle reti di Ndiaye e Schürpf prima dello scadere. I confederati si sono poi portati sul 3-1 sempre grazie all’ex Lugano, in gol con un sontuoso colpo di testa al 52′. La reazione dei campioni in carica è stata però veemente e ha loro permesso, grazie a un’altra rete di Elia e a una doppietta di Siebatcheu, di uscire da Lucerna con l’intera posta. Qua sotto, nel tweet del club giallonero, le fasi principali dell’incontro, decisamente gradevole.

Hier sind die Highlights des Spiels Luzern – YB (3:4) 💛🖤 Allen YB-Fans einen wunderbaren Sonntag – wir sehen uns am Mittwoch im Wankdorf! 📽️➡️https://t.co/zKKBVmHUN6#BSCYB #FCLYB #YBFOREVER — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 25, 2021

Buona la prima anche per il San Gallo di Zeidler, corsaro in quel di Losanna. Alla Tuilière, i Brodisti si sono imposti di misura grazie a una doppietta di Youan, in gol una volta per tempo. Il gol di Ouattara, all’87’, con un bel tiro da fuori, è arrivato troppo tardi per permettere ai romandi di raddrizzare l’incontro.

Nelle sfide di domenica, oltre a quella tra Lugano e Zurigo, che vi abbiamo raccontato dallo stadio, prima sconfitta per il Grasshopper, ritornato in massima serie dopo due stagioni tra i cadetti. Contro un Basilea concreto, che ha messo in campo l’interista Esposito (suo il secondo gol dei renani, dopo aver messo il piede anche in occasione dell’autorete di Campana) gli zurighesi, che pure hanno messo alle corde l’ex Lindner in più occasioni, non sono riusciti a fare punti.

Buona la prima anche per il Servette, uscito dal Tourbillon di Sion con tre punti. A decidere, i gol di Imeri (31′) e di Kyei (53′), ai quali ha risposto, per i vallesani, ma solo nei minuti di recupero, Ndoye.

Sabato 24 Luglio

Lucerna-Young Boys 3-4 (2-1)

Losanna-San Gallo 1-2 (0-1)

Domenica 25 Luglio

Sion-Servette 1-2 (0-1)

Lugano-Zurigo 0-2 (0-0)

Grasshopper-Basilea 0-2 (0-0)

CLASSIFICA PROVVISORIA CSSL SVIZZERA 2021/22 – 1/a giornata

Pos. Squadra Diff. reti Punti | Pos. Squadra Diff. reti Punti 1 Basilea +2 3 6 Lucerna -1 0 2 Zurigo +2 3 | 7 Losanna -1 0 3 Young Boys +1 3 | 8 Sion -1 0 4 Servette +1 3 | 9 Grasshopper -2 0 5 San Gallo +1 3 | 10 Lugano -2 0

Legenda: qualificate ai preliminari della ChL, qualificate ai preliminari di CL, allo spareggio per non retrocedere con la 2/a di Challenge League, retrocessa in Challenge League