Dodô acerta com o Galo: ‘Projeto ambicioso’

O lateral-esquerdo Dodô é o novo reforço do Atlético-MG. Revelado nas categorias de base do Corinthians e com carreira consolidada na Itália, o jogador assinou contrato de três anos com o clube mineiro e foi anunciado nesta sexta-feira (05) nas redes sociais do clube.

– Estou muito feliz com esse acerto, de poder voltar a jogar depois deste período parado. Muito feliz de participar desse projeto ambicioso do Atlético e que seja um ano de muitas conquistas para a gente e para os torcedores – ressaltou o lateral, de 29 anos.

Após se destacar no início da carreira no Corinthians, Dodô ainda atuou no Bahia antes de se transferir para a Europa. Na Itália, jogou por muitos anos na Roma e também vestiu a camisa da Inter de Milão e Sampdoria. No retorno ao Brasil, foi titular indiscutível do Santos e seu último clube foi o Cruzeiro.

– A partir do momento que o Dodô ficou livre, estivemos próximos de um clube da Alemanha e outro grande do Brasil. Mas particularmente o Dodô escolheu o projeto do Atlético. O Rodrigo Caetano e o Sampaoli mostraram a importância do projeto, que passa por um objetivo ambicioso de conquistar títulos neste ano e no próximo. O Dodô escolheu esse projeto e vai com grande ambição de ser campeão – Júnior Pedroso, CEO da 4ComM, empresa que gerencia a carreira do Dodô.

O lateral-esquerdo já está em Minas e deverá se juntar ao elenco mineiro nos próximos dias. Por conta do imbróglio recente com o Cruzeiro, Dodô foi impedido de trabalhar durante o ano de 2020 e precisou manter a forma física fora do clube mineiro.

– Felizmente a negociação teve êxito, o Atlético tem montado um elenco muito competitivo, ambicioso para ser campeão e com certeza isso motivou bastante o Dodô. Já não é a primeira vez que falamos com o Rodrigo Caetano sobre o Dodô, ele sempre gostou. Então estamos felizes e confiantes com esse acerto. O Rodrigo foi muito competente e conseguiu equalizar os interesses – Cristiano Torelli, advogado do Dodô e sócio da 4ComM.

Via Kaue Freitas

Assessor de Imprensa