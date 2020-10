Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Brunetta

Nome: Juan Francisco Brunetta

Nazionalità: Argentina

Età: 23

Altezza: 178 cm

Nazionale: sì (Under 23)

Piede: destro

Ruolo principale: ala sinistra

Eventuali altri ruoli: ala destra, trequartista, seconda punta

Valutazione calciomercato: 2,4 milioni

Perché acquistarlo: giocatore offensivo / possibile sorpresa

Perché non acquistarlo: deve ambientarsi / inizialmente troverà poco spazio

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *

LE CARATTERISTICHE – Giunto a Parma nelle ultime ore di calciomercato, Juan Brunetta arriva alla corte di Liverani da giocatore semi-sconosciuto. Si tratta di un calciatore offensivo, che può giocare in tutti i ruoli del pacchetto avanzato, ma soprattutto sugli esterni. Giocatore veloce e tecnico, in pieno stile argentino, dovrà faticare parecchio per calarsi nel calcio italiano e comprendere bene ciò che gli chiederà l’allenatore.

LA CARRIERA – Per Brunetta si tratta della prima esperienza europea, visto che fino a qualche giorno fa aveva giocato solamente nel campionato argentino. Cresce nell’Arsenal Sarandí, fino a esordire in prima squadra nel 2016, poi due campionati con la maglia del Belgrano, infine nella scorsa stagione ha giocato nel Godoy Cruz, segnando 6 gol in 19 presenze.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Al momento no. Gli abbiamo assegnato una sola stella perché, a nostro avviso, le incognite sono tante, a cominciare dall’ambientamento del giocatore, che viene da un calcio lontano dal nostro, non solo geograficamente. Al momento è difficile che possa conquistare spazio in un reparto offensivo affollato come quello parmigiano.