Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Diogo Dalot

Nome: José Diogo Dalot Teixeira

Nazionalità: Portogallo

Età: 21

Altezza: 183 cm

Nazionale: sì (Under 21)

Piede: destro

Ruolo principale: terzino destro

Eventuali altri ruoli: esterno d’attacco, terzino sinistro

Valutazione calciomercato: 12 milioni

Perché acquistarlo: duttile / molto presente in fase offensiva

Perché non acquistarlo: deve ambientarsi / non ha il posto assicurato

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Arrivato negli ultimi giorni di mercato per puntellare la rosa rossonera e sostituire numericamente Laxalt, Diogo Dalot è un prospetto molto interessante per il futuro. Terzino destro naturale, Dalot può adattarsi, all’occorrenza, anche sull’altro lato del campo; è spendibile anche come esterno alto, viste le sue caratteristiche prettamente offensive. Molto abile nel dribbling e nelle sgroppate a tutta fascia, il portoghese pecca a livello difensivo, motivo per cui al Manchester United non hanno puntato forte su di lui in questa stagione.

LA CARRIERA – Dopo aver militato nelle giovanili del Porto, Dalot esordisce con la seconda squadra dei Dragões a inizio 2017. Nella stagione successiva scende in campo 8 volte con la prima squadra, attirando l’attenzione del Manchester United, che lo acquista nell’estate del 2018. Con i red devils colleziona 20 presenze in due stagioni. Con le nazionali giovanili del Portogallo vanta 58 presenze e 2 reti. Passa in prestito secco al Milan nella stagione 2020-2021.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? La giovane età non sarà un limite per questo ragazzo, inserito in un gruppo di età media molto bassa. Sul suo binario si giocherà un posto con Calabria e Conti, non i due elementi di maggior spicco della rosa. Nelle giornate in cui Pioli concederà una giornata di riposo a Theo, sarà molto probabile vederlo in campo, giocando il Milan abitualmente con un terzino di spinta e uno di contenimento. Difficile ma affascinante vederlo in campo contemporaneamente con il francese. Potrebbe essere una grande rivelazione, val la pena puntarci.