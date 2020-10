Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Hauge

Nome: Jens Petter Hauge

Nazionalità: Norvegia

Età: 20

Altezza: 184 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: ala sinistra

Eventuali altri ruoli: ala destra, punta centrale

Valutazione calciomercato: 1 milione

Perché acquistarlo: giovane scommessa / in patria ha fatto bene

Perché non acquistarlo: deve ambientarsi / parte dietro nelle gerarchie

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *

LE CARATTERISTICHE – Attaccante esterno, ala sinistra o destra senza grande distinzione, Jens Petter Hauge è un classe 1999 che è arrivato alla corte di Pioli subito dopo aver “rischiato” di eliminare il Milan dall’Europa League (un gol e un assist per lui nel terzo turno dei preliminari proprio contro i rossoneri). Giocatore molto rapido, con ottimo dribbling e cambio di passo, in Norvegia ha dimostrato sia di sapere inquadrare la porta che di mandare in gol i compagni.

LA CARRIERA – A parte una parentesi di un anno in prestito all’Aalesund, il giovane Hauge è cresciuto e ha esordito nei professionisti con la maglia dei norvegesi del Bodø/Glimt, fino a debuttare quest’estate in Europa League, togliendosi perfino la soddisfazione di segnare un gol al Milan, che sarebbe divenuta di lì a poco la sua nuova squadra. A livello di nazionale, il ragazzo ha rappresentato la Norvegia in tutte le selezioni giovanili, compresa l’Under 21, e recentemente ha ricevuto la prima convocazione in nazionale maggiore.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Difficile consigliarne l’acquisto, non perché non abbia qualità e numeri interessanti (l’anno scorso nel campionato norvegese ha realizzato 14 gol e 10 assist), ma perché ha davanti una folta concorrenza. Persino il nuovo arrivato Brahim Díaz gli parte davanti, senza considerare i vari Castillejo, Saelemaekers. Visto che nel calcio è sempre il campo a parlare, questo giovanotto proverà a giocarsela, ma non ce la sentiamo proprio di consigliarvi di includerlo nella vostra rosa. Almeno per ora.