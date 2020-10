Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Léo Sena

Nome: Leonardo de Souza Sena

Nazionalità: Brasile

Età: 24

Altezza: 175 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: trequartista

Eventuali altri ruoli: centrocampista centrale, esterno sinistro

Valutazione calciomercato: 1 milione

Perché acquistarlo: giocatore di talento / qualche assist nelle corde

Perché non acquistarlo: pochi bonus / probabile riserva

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *

LE CARATTERISTICHE – Centrocampista puro, all’occorrenza trequartista, Léo Sena è uno dei volti nuovi dello Spezia in questo suo primo anno nella massima serie. Brasiliano doc, ha talento e tecnica a sufficienza per poter dire la sua anche in Italia. Non sarà facile per lui trovare posto subito nel 4-3-3 di Italiano, anche perché i liguri in rosa dispongono di almeno una decina di centrocampisti, molti dei quali sono stati dei pilastri decisivi per la storica promozione.

LA CARRIERA – Cresciuto nelle giovanili del Goiás, Léo Sena ha fatto il proprio esordio tra i professionisti nel 2016. Con la maglia dei biancoverdi, in quattro stagioni, ha totalizzato 110 presenze e 8 assist. Lo scorso giugno il passaggio all’Atlético Mineiro, col quale è sceso in campo in sole tre occasioni. Ora il grande viaggio verso l’Italia, sognando di ripetere le orme di qualche illustre connazionale.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Onestamente non ce la sentiamo di consigliarvelo. Si tratta di una vera e propria incognita, essenzialmente per due ragioni: abbiamo già fatto cenno della folta concorrenza nel centrocampo spezzino, ma il dato dello zero alla voce dei gol realizzati ci preoccupa non poco.