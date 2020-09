Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Montipò

Nome: Lorenzo Montipò

Nazionalità: Italia

Età: 24

Altezza: 191 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: portiere

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 2.3 milioni

Perché acquistarlo: portiere di prospettiva / titolare fisso

Perché non acquistarlo: da valutare l’impatto con la Serie A / portiere di una neopromossa

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Estremo difensore dotato di ottimo senso della posizione, tra i pali fa valere la sua grande reattività. Nella scorsa stagione ha parato un calcio di rigore sui quattro assegnati contro la sua squadra, mentre in 18 occasioni su 35 gare disputate ha mantenuto la porta inviolata. Mister Pippo Inzaghi ha piena fiducia in lui e, come confermato dal DS Foggia, il club sannita non interverrà sul settore portieri in questa sessione di mercato.



LA CARRIERA – Prima di indossare i guantoni, praticava il tennis. Nato e cresciuto a Novara, si affaccia al calcio con la squadra della sua città. Dopo l’esordio in Serie B ad appena diciassette anni, viene ceduto in prestito prima al Siena in Serie C e poi al Carpi in B. Tornato alla casa madre, si guadagna i gradi da titolare e si impone come uno dei più promettenti portieri del campionato cadetto, tanto da entrare nel giro delle nazionali azzurre (per lui anche due gettoni con l’Under-21). Il Benevento lo ingaggia in prestito con diritto di riscatto nell’estate 2018, a fine anno arriva il riscatto. La scorsa stagione è protagonista della trionfale cavalcata dei giallorossi verso la Serie A, concedendo appena 23 reti agli avversari.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? La titolarità lo rende parecchio appetibile in ottica Fantacalcio. Il Benevento ha investito molto per mantenere la categoria, per questo Montipò potrebbe rivelarsi una sorpresa interessante a fronte di un esborso di pochi crediti. Gli assegniamo tre stelle, tenetelo in considerazione come secondo o terzo portiere a seconda della grandezza della vostra lega.