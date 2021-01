Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Onguéné

Nome: Jérôme Junior Onguéné

Nazionalità: Camerun/Francia

Età: 23

Altezza: 187 cm

Nazionale: sì (Camerun)

Piede: destro

Ruolo principale: difensore centrale

Eventuali altri ruoli: –

Valutazione calciomercato: 4 milioni

Perché acquistarlo: bravo nel gioco aereo

Perché non acquistarlo: deve ambientarsi al calcio italiano

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Francese ma naturalizzato camerunese, Jerome Onguéné è, assieme a Kevin Strootman, il volto nuovo in casa Genoa. Centrale difensivo puro, è dotato di un gran fisico (sfiora il metro e novanta) e di una certa dinamicità, qualità che fanno di lui un ottimo marcatore e uno specialista nel gioco aereo. A proposito: dei 12 gol in carriera, ben 9 sono stati realizzati di testa. Mica male, no?

LA CARRIERA – Cresce calcisticamente nelle giovanili del Sochaux, fino a esordire in prima squadra nel 2015. Nel 2017 va prima in prestito allo Stoccarda II, poi si trasferisce in Austria alla corte del Red Bull Salisburgo. A parte la parentesi di qualche mese in prestito agli austriaci del Liefering (seconda divisione), trova una certa continuità con il Salisburgo, vincendo tre titoli consecutivi dal 2017 al 2020. A livello di nazionali, dopo aver fatto la trafila delle giovanili con la Francia (vince l’Europeo 2016 con l’Under 19), sposa la causa del Camerun ed esordisce con la maglia dei Leoni Indomabili nell’ottobre 2018.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Ballardini l’ha già fatto esordire nella massima serie, visto che è entrato a gara in corso sia contro l’Atalanta che contro il Cagliari. Non parte come titolare, ma può essere una scommessa allettante, se piazzata a giusto prezzo. Tra l’altro il ragazzo ha già messo a segno una dozzina di gol in carriera e può costituire un fattore importante su palla inattiva.