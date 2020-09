Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Rivière

Nome: Emmanuel José Rivière

Nazionalità: Martinica (Francia)

Età: 30

Altezza: 182 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: punta centrale

Eventuali altri ruoli: seconda punta

Valutazione calciomercato: 0.85 milioni

Perché acquistarlo: esperienza internazionale / fiuto del gol

Perché non acquistarlo: Crotone poco competitivo / titolarità a rischio

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): **

LE CARATTERISTICHE – Prima punta dall’innato fiuto del gol, è bravo nell’attaccare la profondità e nel gioco aereo, nonostante un fisico abbastanza normale (182 cm per 76 kg). Destro naturale, all’occorrenza diventa anche tiratore di calci di rigore. Giocatore abbastanza rapido, è in possesso di una buona tecnica di base che lo facilita quando si tratta di trasformare in gol le situazioni di mischia in area avversaria. Nel Crotone potrebbe giocare in appoggio al corazziere Simy, anche se deve vincere il ballottaggio con il brasiliano Junior Messias.

LA CARRIERA – Nato a Le Lamentin, comune francese situato nel dipartimento d’oltre mare della Martinica (per lui una presenza e un gol con la nazionale antillana), diventa professionista con il Saint-Étienne. Con i verdi raccoglie 85 presenze e 19 reti, per poi passare al Tolosa (47 gare e 10 reti) e successivamente al Monaco (50 gettoni e 17 segnature). Tenta l’avventura in Premier League con il Newcastle, l’esperienza però si conclude dopo due stagioni in cui realizza appena 3 gol in 31 partite. Cerca fortuna in Spagna all’Osasuna, prima di tornare in Francia al Metz con cui mette a referto 48 presenze e 9 reti. A settembre 2019 firma un accordo annuale con il Cosenza, con cui totalizza 31 gettoni e 13 reti che consentono ai lupi della Sila di centrare un’incredibile salvezza in Serie B. L’11 settembre 2020 sigla un biennale con il Crotone con l’obiettivo di misurarsi con un altro top campionato europeo dopo Ligue 1, Premier League e Liga.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Il nuovo numero 97 rossoblù ha tutte le carte in regola per scalare le gerarchie di mister Stroppa e prendersi la maglia da titolare al fianco di Simy nell’attacco pitagorico. Rivière può essere il classico giocatore che vi permette di completare il reparto offensivo con pochi crediti, visto che comunque gioca in una compagine a forte rischio retrocessione. Ha esperienza internazionale e l’anno scorso in Serie B ha dimostrato di avere una buona confidenza con il gol. Una bella scommessa a basso costo, se fossimo in voi ci faremmo un pensierino.