Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Tramoni

Nome: Mattéo Tramoni

Nazionalità: Francia

Età: 20

Altezza: 175 cm

Nazionale: no

Piede: destro

Ruolo principale: esterno sinistro

Eventuali altri ruoli: trequartista, esterno destro

Valutazione calciomercato: 1,5 milione

Perché acquistarlo: giocatore di talento / giovanissimo

Perché non acquistarlo: poco spazio nell’undici titolare

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *

LE CARATTERISTICHE – È il secondo giocatore corso dopo François Modesto nella storia del Cagliari. Mattéo Tramoni è uno dei volti nuovi fra i rossoblù ed è giunto in Sardegna assieme al fratello minore Lisandru. Esterno sinistro o destro, in grado di agire anche in posizione più centrale, da trequartista, è uno che ama giocare a ridosso dell’attacco. È dotato di una discreta tecnica ed è abbastanza abile palla al piede, ma per quel che ha fatto vedere con la maglia dell’Ajaccio la sua dote principale è l’assistenza ai compagni. Chissà che non possa tornare utile anche a Di Francesco.

LA CARRIERA – Nato in Corsica, Tramoni cresce calcisticamente nella squadra della sua città, l’Ajaccio, fino a esordire fra i professionisti nel 2017 (in Ligue 2). Gioca da titolare le due stagioni successive totalizzando 55 presenze e 5 gol. Giunge ora a Cagliari assieme al fratello minore Lisandru, che è stato aggregato alla Primavera. Ha già esordito con la maglia rossoblù a Bergamo, subentrando nella ripresa a Marin.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Posto che con Di Francesco alla guida è tutto possibile, ma al momento non ci sembra un profilo per il quale valga la pena puntare, soprattutto dopo l’arrivo di Ounas in Sardegna. L’attacco del Cagliari è numeroso e il giovane corso potrà trovare, al più, qualche occasione negli scampoli finali di gara, considerate le cinque sostituzioni a disposizione.