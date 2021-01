Fantacalcio 2020/21: alla scoperta di… Zagaritis

Nome: Vasileios Zagaritis

Nazionalità: Grecia

Età: 19

Altezza: 178 cm

Nazionale: no

Piede: sinistro

Ruolo principale: terzino sinistro

Eventuali altri ruoli: centrocampista esterno sinistro

Valutazione calciomercato: 0,15 milioni

Perché acquistarlo: può essere un’alternativa a Gagliolo e Pezzella

Perché non acquistarlo: ha scarse probabilità di andare a voto

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): *

LE CARATTERISTICHE – Giovanissimo, classe 2001, Zagaritis è l’ennesimo esterno giunto al Parma negli ultimi mesi. Mancino puro, capace di giocare un po’ su tutta la fascia (anche se il suo ruolo naturale è quello di esterno difensivo in una retroguardia a quattro), il ragazzo si è ritagliato uno spazio importante nell’ultimo anno al Panathinaikos. Non è un marcantonio, ma non gli mancano carattere e reattività che, unite a una buona accelerazione, ne fanno un prospetto più che interessante.

LA CARRIERA – Cresciuto nelle giovanili del Panathinaikos, storico club greco, ha firmato il primo contratto da professionista proprio con i verdi a gennaio 2019, esordendo in Super League greca solo nel 2020. Da gennaio 2021 è un giocatore del Parma, al quale è legato da un contratto fino a giugno 2024.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? Nelle gerarchie ducali parte dietro rispetto a Gagliolo e Pezzella, per cui vi sconsigliamo il suo acquisto alla prossima riparazione. Da prendere al massimo in leghe molto numerose come alternativa rispetto ai titolari gialloblù, e puntando non più di un milione.