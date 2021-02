Fantacalcio 2020/21: i consigli per la 22/a giornata

Fra dubbi e certezze (o presunte tali), ogni fantallenatore è chiamato a fare delle scelte nel momento in cui schiera la propria formazione. Mettere tizio in campo e lasciare caio in panchina può rivelarsi la scelta azzeccata o una mossa scellerata. Ci sono, tra l’altro, tante varianti da tenere in considerazione: intanto, bisogna sapere chi salterà il turno di campionato (squalificati, infortunati e non convocati), poi occorre valutare come si sono allenati in settimana i propri giocatori e gli incroci che il calendario propone. Per il resto, è un mix di fantasia, intuito, coraggio e una gran bella dose di fondoschiena. Tuttavia, la fortuna va aiutata e per questo vi diamo qualche consiglio, consapevoli che, inevitabilmente, accadrà di essere smentiti dai fatti. Ma questo, d’altronde, è il bello del Fantacalcio!

La 22/a giornata di Serie A è una di quelle giornate particolarmente odiate dai fantallenatori, perché ha inizio questa sera con l’anticipo Bologna-Benevento (20:45) e terminerà dopo quattro giorni, lunedì, col posticipo Verona-Parma (20:45). Sabato tre sfide in calendario: Torino-Genoa (15), Napoli-Juventus (18) e Spezia-Milan (20:45). Roma e Udinese inaugureranno la domenica pallonara alle 12:30, poi Cagliari-Atalanta e Samp-Fiorentina alle 15, Crotone-Sassuolo alle 18 e Inter-Lazio alle 20:45.

GLI SQUALIFICATI – Svanberg, Ionita, Improta, Badelj, Calabria, Toloi, Tonelli, Amrabat, G. Ferrari, Faraoni, Zaccagni.

GLI INFORTUNATI RECENTI – Manolas, Hysaj, Mertens, Terzi, Farias, Pereyra, Boga, Strakosha, Busi, Cornelius.

LA “LISTA COVID” – Sanabria, Koulibaly, Ghoulam.

IN DUBBIO – Paleari, Demme, Bonucci, Arthur, Dybala, Nzola, Ceppitelli, Lykogiannis, Duncan, Sottil, Hateboer, Maehle, Gabbiadini, Reca.





LA TOP 11 (3-4-3) – Silvestri (Hellas Verona); Singo (Torino), Soumaoro (Bologna), Spinazzola (Roma); Calhanoglu (Milan), Zielinski (Napoli), Traoré (Sassuolo), Malinovskyi (Atalanta); Skov Olsen (Bologna), Lukaku (Inter), Belotti (Torino).

LA CERTEZZA – La corsa scudetto dell’Inter di Antonio Conte passa per i gol del bomber nerazzurro Romelu Lukaku. Già 14 centri in stagione, a due soli gol dal capocannoniere CR7, il belga punta al +3 anche domenica sera nella delicata sfida di San Siro contro la Lazio. È molto più di una certezza, da schierare a occhi chiusi.

LA SORPRESA – Titolare al centro della difesa nelle ultime due uscite dei felsinei, Adama Soumaoro potrebbe strappare una maglia da titolare anche stasera contro il Benevento. Si tratta di un centrale roccioso, molto abile nel gioco aereo. Chissà che non possa sfruttare questa sua dote in situazioni di palla inattiva. Chi di voi ci ha puntato all’asta di riparazione? Beh, forse è il momento giusto per gettarlo nella mischia.