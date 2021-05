Fantacalcio 2020/21: i consigli per la 37/a giornata

Fra dubbi e certezze (o presunte tali), ogni fantallenatore è chiamato a fare delle scelte nel momento in cui schiera la propria formazione. Mettere tizio in campo e lasciare caio in panchina può rivelarsi la scelta azzeccata o una mossa scellerata. Ci sono, tra l’altro, tante varianti da tenere in considerazione: intanto, bisogna sapere chi salterà il turno di campionato (squalificati, infortunati e non convocati), poi occorre valutare come si sono allenati in settimana i propri giocatori e gli incroci che il calendario propone. Per il resto, è un mix di fantasia, intuito, coraggio e una gran bella dose di fondoschiena. Tuttavia, la fortuna va aiutata e per questo vi diamo qualche consiglio, consapevoli che, inevitabilmente, accadrà di essere smentiti dai fatti. Ma questo, d’altronde, è il bello del Fantacalcio!

Penultima giornata di campionato ormai alle porte. Se lo scudetto è già in cavalleria da tempo, la volata Champions e la lotta per evitare la retrocessione si infiamma. E il sabato pallonaro promette benissimo: si comincia questo pomeriggio con Genoa-Atalanta e Spezia-Torino (15), poi alle 18 l’attesissima Juventus-Inter, infine alle 20:45 il derby della Capitale Roma-Lazio. Domenica pranziamo con Fiorentina-Napoli, poi alle 15 Benevento-Crotone e Udinese-Samp, a seguire Parma-Sassuolo (18) e Milan-Cagliari (20:45). Chiude il turno, lunedì alle 20:45, la sfida del Bentegodi fra Verona e Bologna.

GLI SQUALIFICATI – Linetty, Caldirola.

GLI INFORTUNATI RECENTI – Criscito, Badelj, Scamacca, Gojak, Sanchez, Musacchio, Reca, De Maio, Arslan, Adrien Silva, Ibrahimovic, Walukiewicz, Calabresi.

LA “LISTA COVID” – Maksimovic, G. Pereiro.

IN DUBBIO – Muriel, Chabot, Vidal, Smalling, Diawara, S. Milinkovic-Savic, Dragowski, B. Valero, Koulibaly, Iago Falque, P. Pereira, Nuytinck, O. Colley, Giu. Pezzella, Gervinho, Mihaila, Tonali, Medel.





LA TOP 11 (3-4-3) – Provedel (Spezia); Maehle (Atalanta), Chiriches (Sassuolo), Letizia (Benevento); de Paul (Udinese), Pessina (Atalanta), Maggiore (Spezia), B. Diaz (Milan); Rebic (Milan), Lapadula (Benevento), L. Insigne (Napoli).

LA CERTEZZA – Ha eguagliato il proprio record di gol in A in una singola stagione (18) e punta a migliorarlo. Parliamo di Lorenzo Insigne, che sta vivendo un momento di forma stratosferico e sta trascinando il Napoli a suon di gol e di assist verso l’obiettivo Champions. Speriamo che duri su questi livelli anche per i prossimi Europei, ma domenica servirà al Napoli, che per sbancare Firenze avrà bisogno del suo scugnizzo d’oro.

LA SORPRESA – Il Benevento è alla disperata ricerca di punti per una salvezza che si è fatta sempre più difficile. Domenica però c’è la sfida contro il Crotone, una gara da vincere a tutti i costi per poi giocarsi il tutto per tutto all’ultima giornata contro il Torino. Fra i sanniti ultimamente si è rivisto Gaetano Letizia, esterno mancino protagonista di un ottimo girone d’andata (3 gol per lui), ma vittima di una serie di infortuni che ne hanno condizionato il girone di ritorno. Ora è rientrato a pieno regime e chissà che non riesca a regalare qualche altro bonus in extremis.