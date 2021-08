Fantacalcio 2021/22: alla scoperta di… Ekuban

Nome: Caleb Ansah Ekuban

Nazionalità: Ghana/Italia

Età: 27

Altezza: 182 cm

Nazionale: sì

Piede: destro

Ruolo principale: seconda punta

Eventuali altri ruoli: punta centrale, ala destra

Valutazione calciomercato: 7 milioni

Perché acquistarlo: può subito ritagliarsi spazio nell’attacco genoano

Perché non acquistarlo: conosce il calcio italiano ma è all’esordio in A

La nostra fanta-valutazione (da 1 a 5): ***

LE CARATTERISTICHE – Fisico considerevole, giocatore dotato di grande progressione e rapidità negli scatti, Caleb Ekuban è il giocatore scelto dai dirigenti del Grifone per sostituire il partente Shomurodov. Ghanese con nazionalità italiana, Ekuban è un giocatore che può svariare su tutto il fronte offensivo: può agire da prima e da seconda punta e all’occorrenza anche sull’esterno offensivo.

LA CARRIERA – Nato in Italia da genitori ghanesi, Ekuban è cresciuto nelle giovanili prima del Mantova e poi del Chievo. Inizia la propria carriera professionistica nel Sud Tirol, poi si trasferisce al Lumezzane e in seguito al Renate. La prima esperienza all’estero risale al 2016, quando sposa la causa degli albanesi del Partizani Tirana. Reduce da un ottimo campionato (17 reti in 34 presenze), si trasferisce al Leeds, ma l’avventura inglese è sfortunata, visto che Ekuban rimedia due fratture allo stesso piede. Nel 2018 il trasferimento ai turchi del Trabzonspor, con i quali disputa tre campionati e si mette in mostra anche in Europa League. Ha esordito nel 2019 con la Nazionale del Ghana, con la quale vanta già 11 presenze e 3 gol.

LO PRENDIAMO AL FANTACALCIO? E perché no. Ekuban è un prospetto interessantissimo, che può ritagliarsi spazio sin da subito negli schemi di Ballardini. Anche se all’esordio in A, è italiano e conosce il nostro calcio; poi c’è da dire che se è vero che la concorrenza non manca, è altrettanto vero che nessuno degli attaccanti genoani parte con la certezza di un posto da titolare. Ekuban si giocherà le sue carte e non sarebbe male acquistarlo con un altro attaccante rossoblù (magari Destro).